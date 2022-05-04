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Общество

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 9,9%

04.05.2022 12:13|ПсковКомментариев: 0

С 4 мая ВТБ снижает минимальную ставку по кредитам наличными на 3 п.п. – до 9,9% годовых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, за последний месяц это уже третье улучшение условий по потребительским кредитам для заемщиков банка.

Фото: пресс-служба ВТБ

Минимальная ставка для клиентов ВТБ теперь составит 9,9% при условии страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки на сайте банка или в ВТБ Онлайн. Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 миллионов рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.

«Вслед за резким повышением ключевой ставки в конце февраля рынок розничного кредитования, по сути, «заморозился», но период экстремально высоких ставок оказался краткосрочным. Значительное смягчение денежно-кредитной политики регулятора в апреле позволяет российским банкам возвращаться к ставкам по кредитам уровня начала года. ВТБ первым на рынке принял решение снизить ставки по ипотеке до 13,9%, теперь мы улучшаем условия и по кредитам наличными. С сегодняшнего дня взять потребительский кредит в нашем банке можно по ставке ниже 10%», – прокомментировал начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ Евгений Благинин.

По его словам, улучшение условий может серьезно повлиять на рынок розничного кредитования во второй половине квартала. «Мы хотим, чтобы наши клиенты заранее могли планировать свои расходы и получать дополнительное финансирование для отпуска, ремонта, покупки мебели, техники, оплаты лечения или любых других целей. Уверены, что в преддверии летнего сезона эти предложения будут востребованы и серьезно "оживят" розничное кредитование. Рассчитываем, что кредиты наличными вновь станут драйвером потребительской активности населения», – добавил он.

В апреле на фоне снижения ставок по кредитам ВТБ зафиксировал существенный рост спроса на потребительские кредиты. Выдачи увеличились более чем в два раза по сравнению с мартом. «При этом мы по-прежнему внимательно оцениваем платежеспособность будущих заемщиков и стремимся не допустить их просрочки или закредитованности», – отметил Евгений Благинин.

Подробную информацию можно найти на сайте банка ВТБ (ПАО).

Теги: #недвижимость #ипотека #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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