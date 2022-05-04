ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 9,9%

С 4 мая ВТБ снижает минимальную ставку по кредитам наличными на 3 п.п. – до 9,9% годовых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, за последний месяц это уже третье улучшение условий по потребительским кредитам для заемщиков банка.
Фото: пресс-служба ВТБ
Минимальная ставка для клиентов ВТБ теперь составит 9,9% при условии страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки на сайте банка или в ВТБ Онлайн. Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 миллионов рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.
По его словам, улучшение условий может серьезно повлиять на рынок розничного кредитования во второй половине квартала. «Мы хотим, чтобы наши клиенты заранее могли планировать свои расходы и получать дополнительное финансирование для отпуска, ремонта, покупки мебели, техники, оплаты лечения или любых других целей. Уверены, что в преддверии летнего сезона эти предложения будут востребованы и серьезно "оживят" розничное кредитование. Рассчитываем, что кредиты наличными вновь станут драйвером потребительской активности населения», – добавил он.
В апреле на фоне снижения ставок по кредитам ВТБ зафиксировал существенный рост спроса на потребительские кредиты. Выдачи увеличились более чем в два раза по сравнению с мартом. «При этом мы по-прежнему внимательно оцениваем платежеспособность будущих заемщиков и стремимся не допустить их просрочки или закредитованности», – отметил Евгений Благинин.
Подробную информацию можно найти на сайте банка ВТБ (ПАО).