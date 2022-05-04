Общество

Более половины псковских работодателей ищут специалистов без опыта, выяснили аналитики

Более половины псковских работодателей за последний месяц искали начинающих специалистов без опыта, выяснили эксперты онлайн-платформы по поиску высокооплачиваемой работы hh.ru.

За последний месяц работодатели Псковской области опубликовали чуть более 2000 новых вакансий. При этом более 50% из числа местных компаний в Псковской области ищут именно начинающих специалистов. Чаще всего для специалистов без опыта работы открыты вакансии в сфере продаж (80% от общего числа вакансий), сфере гостеприимства (7%), а также в сфере «Административный персонал» (6%).

Средняя предлагаемая зарплата начинающим специалистам в Псковской области составила 37 500 рублей, что 5 000 рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом начинающие специалисты могут найти и более высокооплачиваемую работу, отмечается в сообщении.

Вакансии для начинающих специалистов без опыта: