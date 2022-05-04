Общество

Финалистки великолукских конкурсов красоты посетили мастер-класс по коррекции фигуры

Финалистки конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2022» и «Миссис Великие Луки - 2022» посетили мастер-класс тренера групповых программ Натальи Ильиной по коррекции фигуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Марина Романюк

Мероприятие прошло в спортивном клубе «С-Фитнес». В рамках занятия полуфиналистки смогли попробовать новые спортивные нагрузки и почувствовать эффект от упражнений.

«При желании участницы могут продолжить занятия под присмотром тренера Натальи Ильиной и хорошо подготовиться к финальному шоу "Мисс/Миссис Великие Луки 2022", которое состоится в последнее воскресенье мая в Доме культуры Ленинского комсомола», - отметили организаторы.