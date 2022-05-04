Общество

Врач рассказал о правилах здорового и вкусного питания

Врач Александр Мясников объяснил несколько правил здорового и вкусного питания в рамках авторской передаче на телеканале «Россия 1».

В частности, специалист рекомендует тщательно пережевывать пищу, чтобы напитать ее слюной и тем самым обеспечить старт пищеварительного процесса уже в ротовой полости. Он также запретил пропускать завтрак, назвав его «будильником для организма».

Для эффективной работы желудка Мясников советует добавить в ежедневный рацион салат. Он обратил внимание на заправку и признался, что отдает предпочтение подсолнечному нерафинированному маслу, которое полезно, но калорийно. Также он предупредил о злоупотреблении солью и в случае с салатом в качестве альтернативы предложил перец и сок лимона, пишет РИА Новости.

Врач подчеркнул, что пища не должна доставлять дискомфорт желудку и кишечнику, иначе говоря, следует употреблять еду и напитки нормальной температуры. В противном случае повышается риск развития рака пищевода.

Помимо этого, Мясников рекомендовал отказаться от длительного хранения продуктов и покупки полуфабрикатов.