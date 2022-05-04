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Общество

Автопробег «Память поколений» прошел в Пушкиногорском районе

08.05.2022 21:39|ПсковКомментариев: 0

Автопробег «Память поколений» прошел в Пушкиногорском районе 8 мая. Его участники посетили братские захоронения по маршруту деревне Вече - деревня Беляи - деревня Каврино - деревня Арапово - улица Героя Советского Союза И. Е. Захарова - Чертова Гора. У захоронений прошли митинги, были возложены цветы на могилы павших воинов, пишет газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

В митингах приняли участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, глава Пушкиногорского района Александр Баранов, глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев и другие представители власти, общественных организаций, местные жители.

Почтить память гвардии капитана медицинской службы Бимурзина Жумабека Нуржау улы приехали из Казахстана его родственники. Они присутствовали на траурных мероприятиях в деревне Вече и у воинского мемориала на Чертовой Горе.

Всего в автопробеге приняли участие более 30 автомобилей, более 100 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей
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