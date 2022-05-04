Общество

Псковские росгвардейцы обеспечивают порядок на праздновании Дня Победы

Псковские росгвардейцы обеспечивают общественный порядок при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы сегодня, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники ОМОН и отдела вневедомственной охраны принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

Для немедленного реагирования при осложнении оперативной обстановки, маршруты патрулирования групп задержания подразделений охраны приближены к местам проведения праздничных мероприятий.