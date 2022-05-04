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Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел над Псковом. ФОТО

В Пскове прошел праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 9 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, полюбоваться фейерверками над Зеленым театром вышла не одна тысяча псковичей.

Сам салют начался в 22.30 и длился 8 минут.

Напомним, сегодня в городе также прошел парад Победы, в котором приняли участие более тысячи военнослужащих различных родов войск. Затем на площади Ленина выстроились участники акции «Бессмертный полк». Горожане несли портреты участников боевых действий разных лет.

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война - составная часть Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.