Общество

Островичи отпраздновали День Победы парадом территориального гарнизона

Островичи отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 9 мая. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«Встречаем День Великой Победы парадом войск Островского гарнизона. Сегодня, как никогда прежде, мы чувствуем связь нынешнего поколения доблестных защитников Отечества с нашими фронтовиками, 77 лет назад победившими нацизм. Наши деды и прадеды с нами, мы гордимся их подвигами.», - отметил Дмитрий Быстров.

Глава района участвовал в «Бессмертном полку» вместе с прадедом, лейтенантом Николаем Быстровым. Он прошел всю войну с самого начала, участвовал в обороне Ленинграда. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

«С детьми договорились, что в следующем году сделаем фото и пройдем со всеми фронтовиками нашей семьи», - подытожил Дмитрий Быстров.

Кроме того, в акции принял участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В Острове празднуем Великую Победу парадом территориально гарнизона. С островичами, ветеранами, коллегой по Собранию Андреем Михайловым, главой района Дмитрием Быстровым встречаем праздник вместе! Имею честь идти в одном строю с Героями Великой Победы. "Бессмертный полк" объединил сегодня миллионы людей: и ныне живущих, и ушедших. В каждой семье – свой Герой. В моей – дед Вагаршак Нерсесович Мнацаканян. 77 лет назад в составе танкового экипажа встречал Победу в Берлине», - поделился Армен Мнацаканян.