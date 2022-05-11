Общество

Кадастровая палата по Псковской области сообщила об открытых вакансиях

Вакансии открыты в Кадастровой палате по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Кадастровая палата по Псковской области примет на работу специалистов в сфере информационных технологий, а также специалиста в сфере проведения закупок для государственных нужд в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ», - говорится в сообщении.

Оформление пройдет по Трудовому кодексу РФ, предоставляются все социальные гарантии.

Справки можно получить по телефону: 8 (921) 214-02-20. Адрес: город Псков, улица Рабочая, дом 11.