Общество

Родителям детей-инвалидов предложили дать отсрочку от призыва

Отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации предложили распространить на мужчин, занятых уходом за детьми-инвалидами и инвалидами с детства. Поручить проработать такой вопрос попросила премьер-министра Михаила Мишустина первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Следом с просьбой давать отсрочку многодетным отцам обратилась в Правительство зампред Комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

Согласно указу президента Владимира Путина от 21 сентября, от призыва по частичной мобилизации освобождены работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу пояснил в интервью телеканалу «Россия 24», что мобилизуют тех, кто отслужил, имеет нужную военно-учетную специальность и боевой опыт. Всего задействуют около 300 тысяч резервистов, пишет «Парламентская газета».

На сайте Минобороны 23 сентября опубликовали список профессий, представители которых имеют право на отсрочку. Например, не должны призывать людей, которые получили высшее образование и работают в определенных организациях в сферах IT, связи, СМИ, финансового рынка. Основанием для освобождения от мобилизации считаются списки работников, поданных руководителями организаций в Генштаб.

По базовому Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации» отсрочка дается также некоторым другим категориям. Например, мужчину не должны призвать, если у него четверо братьев и сестер до восьми лет и их воспитывает только мама. Также право на отсрочку есть у людей, которые воспитывают четверых детей в возрасте до 16 лет, и одиноких родителей. В счет идут и еще не родившиеся дети, если срок беременности жены не меньше 22 недель. Не могут призвать гражданина, который ухаживает за отцом, матерью, женой с инвалидностью 1 группы. Есть и некоторые другие основания для отсрочки.

Для людей, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, отсрочка не положена, в законе о них не сказано. «Таким образом, мужчины — отцы таких детей, служившие в армии, имеющие боевой опыт и соответствующую военно-учетную специальность, попадают под частичную мобилизацию и подлежат призыву на военную службу», — отметила Яна Лантратова в письме премьер-министру.

Она подчеркнула, что в таких семьях мать в основном занята уходом за ребенком-инвалидом, а отец не только работает и обеспечивает семью, но и помогает. Другая распространенная ситуация — один из родителей находится с ребенком-инвалидом в больнице во время длительных госпитализаций, а второй в это время занимается остальными детьми.

Яна Лантратова попросила Михаила Мишустина проработать вопрос об отсрочке для «граждан, занятых уходом за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, а также лиц, имеющих на своем иждивении детей-инвалидов и инвалидов с детства».

В Госдуме предложили обратить внимание и на многодетные семи. В законе есть отсрочка для отцов четверых детей, но во многих регионах многодетными считаются семьи, в которых воспитываются трое детей до 18 лет, в некоторых — пока старший ребенок не окончит вуз или студенту не исполнится 23 года. А так как в России объявлена не полная, а частичная мобилизация, можно распространить отсрочку и на пап из таких семей, считает Сардана Авксентьева.

«Воспитание детей не менее важный для страны вопрос, чем оборонка или IT-технологии», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Поэтому она отправила главе правительства письмо с просьбой рассмотреть возможность отсрочки на местах отцам из «региональных» многодетных родителей. «Главы субъектов являются председателями призывных комиссий, думаю, они также заинтересованы в решении этого вопроса», — говорится в письме.

Кроме того, она предложила распространить отсрочку на членов семей погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Также депутат считает важным освободить от призыва отцов, живущих с детьми-инвалидами.