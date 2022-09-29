Общество

Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги

Правительство РФ подготовило законодательные изменения, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги, в список включены пособия по инвалидности. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина 29 сентября.

«Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Освободим от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца. Рассчитываем, что эти корректировки помогут нашим гражданам сохранить доходы, гарантированные государством, и повысят уровень их защищенности», – цитируют Михаила Мишустина РИА Новости.

Ранее он сообщил, что правительство РФ в текущем году выделяет более 30 миллионов рублей на выплаты для тех, кто получает различные государственные награды за многодетность.