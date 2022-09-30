Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кибербуллинг и дети
Формула счастливой семьи
Показания счетчиков на даче
магнит на электросчетчике
изменения в комитете по ЖКХ
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Топ клиник Пскова
чем занять непоседу?
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 30.09.2022 15:140 Как правильно использовать Интернет при подготовке домашнего задания, рассказал псковский учитель 02.10.2022 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 02.10.2022 16:090 Новая рабочая неделя в Псковской области начнется с сильных дождей 02.10.2022 15:390 Жертвой коронавируса в Псковской области стал еще один человек 02.10.2022 15:200 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО 02.10.2022 14:200 Михаил Ведерников поблагодарил работников среднего профессионального образования за чуткость и труд
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей

02.10.2022 16:48|Псков

Возрастные рамки, которые установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса, назвали эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

Предельный возраст призыва:

  • для рядового и сержантского состава — до 50 лет;
  • младшие офицеры — до 60 лет;
  • старшие офицеры — до 65 лет.

При этом в приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания:

  • рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет;
  • младших офицеров — до 50 лет;
  • старших офицеров — до 55 лет.

Также эксперты Telegram-канала назвали предельный возраст призыва врачей, включая медиков: 

  • для рядового и сержантского состава — до 50 лет;
  • младшие офицеры — до 60 лет;
  • старшие офицеры — до 65 лет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что женщин не планируется призывать в рамках частичной мобилизации. 

Теги: #армия #возраст #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 260 человек
Сюжет: Частичная мобилизация в России - 2022 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты Будут ли призывать женщин в рамках частичной мобилизации, рассказал Сергей Шойгу Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва Влияет ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий? Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области В Псковской области мобилизуют почти 2 тысяч жителей Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации 10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области ПЛН-ТВ: Отправка мобилизованных мужчин в Пскове. ВИДЕО Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко Дмитрий Михайлов: Мобилизация может привести к обрушению экономики Виктор Остренко назвал три самых популярных вопроса псковичей о мобилизации Дмитрий Шахов поделился опытом работы с мобилизованными в Тверскую область псковичами Эксперты рассказали, как мобилизованные будут выплачивать алименты Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты Военкоматы признают ошибки – Вячеслав Володин Мобилизованным разрешают забирать форму после военной службы домой Каждой компании предложили выделить долю на бронь от мобилизации Как оплачивать услуги ЖКХ мобилизованному, объяснили эксперты Псковичам рассказали, куда приходит денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО Мобилизованные смогут продолжить вакцинацию от COVID-19 на службе ВИЧ-инфицированные не подлежат частичной мобилизации - эксперты Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке Могут ли мобилизовать студентов, рассказал омбудсмен Люди с непогашенной судимостью не подлежат мобилизации - Дмитрий Шахов Видеофакт: Отъезд мобилизованных жителей Пскова Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию Могут ли лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации, объяснили экперты Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали эксперты Юрист рассказал, что делать с попавшим под мобилизацию сотрудником Просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации направили в Минюст В одном из регионов России сократили число жителей, подлежащих частичной мобилизации Колл-центр по вопросам частичной мобилизации работает в Псковской области ежедневно Эксперт рассказал о подготовке призванных из запаса россиян Цены на товары для мобилизованных выросли в России Названы случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку На Госуслугах начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ-специалистов Порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации принял псковский «Народный фронт» В России происходит свадебный бум после начала мобилизации Более восьми тысяч обращений об ошибках при частичной мобилизации принял «Народный фронт» Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время несения службы. В Минфине заявили о планах списывать кредиты погибших мобилизованных за счет банков Мобилизованных и их семьи освоободили от пеней по ЖКХ Эксперт спрогнозировала спад числа вакансий в Псковской области Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию из-за страха перед мобилизацией К региональной поддержке мобилизованных и их семей нужен индивидуальный подход - глава СОЦПРОФа Мобилизованным разрешают взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения Глава Минтруда: Работодатель не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных Забрать указку и выдать автомат? Как заполнить заявление на отсрочку от частичной мобилизации, объяснили эксперты Магаданского военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации Мобилизованных и их семьи могут освободить от пеней за просрочки платежей по ЖКХ Минцифры назвало 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации ВЦИОМ оценил отношение россиян к частичной мобилизации В Совфеде рассчитывают на скорейшую конкретизацию категорий призываемых Минтруд дал разъяснения по сохранению рабочих мест для мобилизованных Эксперты развеяли слух о трёх волнах мобилизации в России Журналиста не выпустили из России без справки из военкомата Как мобилизованные могут связаться с родственниками, объяснили эксперты Как будет оплачена служба мобилизованных Что можно брать с собой мобилизованным, рассказали эксперты В условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение не предусматривается - Минобороны Псковский учитель Илья Казанцев пока не отправляется на службу и возвращается к работе Мобилизованного с тяжелыми травмами псковича направили на дополнительное медобследование Андрей Клишас: Законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва нет Законно ли вручать повестки в ночное время, рассказали эксперты Россиянка убила малолетнюю дочь, причиной могла стать мобилизация мужа Псковский депутат записался добровольцем на мобилизацию Мобилизованным по ошибке псковичам обещает помочь «Народный фронт» Стало известно, могут ли мобилизовать судимых россиян Ускоренную регистрацию брака провели в Псковской области перед мобилизацией Псковский бизнес-омбудсмен направил губернатору письмо с предложениями для бизнеса во время частичной мобилизации Десять военкоматов пытались поджечь в России после объявления частичной мобилизации В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста Чем находящиеся в запасе военнообязанные отличаются от резервистов, объяснили россиянам В псковской школе мобилизовали единственного учителя физкультуры Сайт псковского губернатора наполнился жалобами на частичную мобилизацию Вход в военкомат подожгли в Волгоградской области Иркутский военком попал в реанимацию после стрельбы 70% жителей СЗФО находятся в поисках работы на фоне мобилизации Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО Псковичам напомнили о горячей линии по вопросам частичной мобилизации Мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть кнопочный телефон Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан Телепередача с псковским учителем Ильей Казанцевым выйдет в эфир 25 сентября Володин о частичной мобилизации: Если допущена ошибка - необходимо её исправить Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок Мобилизованных мужчин в Дедовичском районе отправили на службу Путин запретил мобилизовывать студентов очно-заочных и вечерних отделений Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации Интерактив: Частичная мобилизация в Пскове В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных Псковского учителя Илью Казанцева обязали явиться в военкомат 26 сентября Маргарита Симоньян вступилась за псковского учителя, которого могут мобилизовать В Пскове оцепили территорию у Дома офицеров. ВИДЕО Более 150 мобилизованных великолучан отправились к месту службы Мобилизованных мужчин в Новосокольниках отправили на службу Псковский губернатор объяснил, какими способами вручается повестка мобилизованным Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации Мобилизуемые сразу же не попадут в зону спецоперации - Михаил Ведерников Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка С предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников - Михаил Ведерников Истерическую реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в день объявления - Песков Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию Первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации Сколько будут получать мобилизованные В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных Банки заявили о готовности пойти навстречу мобилизованным заемщикам Ростуризм раскрыл порядок выезда из России в период частичной мобилизации Мошенники стали рассылать СМС c предложением решить вопрос с армией В России начала работу горячая линия по вопросам мобилизации Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан Сбербанк работает над вариантами решения вопроса с ипотекой мобилизованных граждан Минобороны ответило на главные вопросы о частичной мобилизации В Совете федерации предложили сократить перечень болезней для отсрочки СПЧ готовит предложения по привлечению новых граждан РФ на воинскую службу «Аэрофлот» намерен вернуть мобилизованным средства за билеты, приобретенные до 21 сентября Банк России разъяснил порядок отсрочки по кредитам для мобилизованных Андрей Турчак: В ближайшее время сообщу имена всех коллег, кто мобилизуется Назван алгоритм действий при получении повестки из военкомата Мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей ежемесячно Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах для мобилизованных Псковский губернатор провёл заседание областной комиссии по мобилизации Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным Что делать работодателю при мобилизации сотрудника, рассказали эксперты Александр Котов не исключил введение мобилизационной экономики в России Александр Котов рассказал, коснется ли частичная мобилизация депутатов Губернатор взял на личный контроль организацию частичной мобилизации в Псковской области Мобилизованных без опыта не будут задействовать в боевых действиях — Александр Котов Александр Котов о частичной мобилизации: Значит, есть такая необходимость Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации Вице-спикер Госдумы Толстой: Депутаты готовы «встать в строй», если потребуется Опубликовано обращение Владимира Путина от 21 сентября. ВИДЕО Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации Стало известно, кого коснётся мобилизация в России Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации Частичную мобилизацию объявили в России
02.10.2022, 17:300 Футбольный клуб «Псков» обыграл «Карелию» в первом матче Кубка СЗФО 02.10.2022, 17:070 Переходный период для интеграции новых регионов в состав РФ продлится до 2026 года 02.10.2022, 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 02.10.2022, 16:290 «Никому сахар по 59 рублей не нужен?»: псковичи подшучивают над весенним ажиотажем
02.10.2022, 16:090 Новая рабочая неделя в Псковской области начнется с сильных дождей 02.10.2022, 15:590 Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 02.10.2022, 15:390 Жертвой коронавируса в Псковской области стал еще один человек 02.10.2022, 15:200 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО
02.10.2022, 15:000 Путеводитель по пушкинским местам Пскова представили в городской библиотеке 02.10.2022, 14:400 Полиция продолжает искать псковича с татуировкой «За ВДВ» на руке 02.10.2022, 14:200 Михаил Ведерников поблагодарил работников среднего профессионального образования за чуткость и труд 02.10.2022, 14:000 Сближающийся с Землей астероид обнаружили российские обсерватории
02.10.2022, 13:490 В кругу родных: первые встречи проекта «Формула семьи» прошли в Пскове 02.10.2022, 13:400 Водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль в Плюссе 02.10.2022, 13:200 Дожди и до 10°C прогнозируют в Псковской области 3 октября 02.10.2022, 13:090 Конституционный суд одобрил документы о принятии в состав России новых субъектов
02.10.2022, 13:010 Церемония прощания с Борисом Моисеевым проходит в Москве 02.10.2022, 13:000 Пскович украл из магазина кондитерские изделия 02.10.2022, 12:400 Число погибших в ходе беспорядков после футбольного матча в Индонезии выросло до 174 02.10.2022, 12:200 Проект о цифровой гигиене детей и подростков запустили в России
02.10.2022, 12:111 Два автомобиля столкнулись на круговом перекрестке в Пскове 02.10.2022, 11:400 Две противотанковые мины обнаружили в Палкинском районе 02.10.2022, 11:200 Несколько автомобилей вылетели с трассы на Кубке России по ралли в Пушкинских Горах. ФОТО 02.10.2022, 11:000 Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты
02.10.2022, 10:400 Лесовоз горел в Великих Луках 02.10.2022, 10:210 Въезды к некоторым жилым домам перекроют на улице Ипподромной в Пскове 02.10.2022, 10:000 Эксперт объяснил, вырастут ли цены на гречку и рис в этом году 02.10.2022, 09:400 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов сразился за титул чемпиона мира в среднем весе
02.10.2022, 09:200 Элементы декора украсили фасады Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря 02.10.2022, 09:000 Международный день социального педагога отмечают сегодня 01.10.2022, 22:300 Великолучане поучаствуют в открытом турнире по ММА в Смоленске 01.10.2022, 22:201 Lada и BMW разбились на улице Льва Толстого в Пскове
01.10.2022, 22:100 Более 10 медалей привезли псковские фехтовальщики из Смоленска 01.10.2022, 22:000 Эксперты объяснили, будут ли мобилизованные освобождены от уплаты налогов 01.10.2022, 21:400 Мы гордимся трудовыми подвигами старших поколений великолучан – Николай Козловский 01.10.2022, 21:115 В РПЦ назвали отношения с католической церковью «замороженными»
01.10.2022, 20:560 Студенты коммерческих вузов с госакредитацией получат отсрочку от мобилизации 01.10.2022, 20:370 Более 40% псковичей отложили работу, чтобы посмотреть речь президента – опрос 01.10.2022, 20:163 Минтранс разъяснил порядок доставки грузов фурами из ЕС после 10 октября 01.10.2022, 20:010 Кабачковую икру заготовили в Псково-Печерском монастыре. ФОТО
01.10.2022, 19:471 Правительство РФ закрыло въезд для перевозчиков грузов из стран, которые ввели санкции 01.10.2022, 19:330 Три новые мастерские открылись в Псковском агротехническом колледже 01.10.2022, 19:112 Интерактив: Печорский район закрыли для посторонних 01.10.2022, 18:410 Более 200 кикбоксеров приехали в Псков на всероссийские соревнования
01.10.2022, 18:180 Елена Бибикова: Мы признательны представителям старшего поколения за труд во благо страны 01.10.2022, 17:552 Тонометр внутриглазного давления поступил в Новосокольническую межрайонную больницу 01.10.2022, 17:210 Врач дала рекомендации пожилым россиянам по употреблению молока 01.10.2022, 17:010 Вылет самолета Москва - Псков задерживается из-за сильного тумана
01.10.2022, 16:410 До +15 градусов и небольшой дождь прогнозируют псковские синоптики 2 октября 01.10.2022, 16:230 Выставка «История мундира» открылась в музее Софьи Ковалевской под Великими Луками 01.10.2022, 15:530 Будут ли призывать женщин в рамках частичной мобилизации, рассказал Сергей Шойгу 01.10.2022, 15:330 Информация о смерти женщины на пункте пропуска «Куничина Гора» оказалась фейком
01.10.2022, 15:231 Новый ФОКОТ открыли в Псковском районе 01.10.2022, 15:052 Алла Пугачева выставила на продажу особняк за миллиард рублей 01.10.2022, 14:430 Ярмарка в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.10.2022, 14:250 Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации
01.10.2022, 14:090 Шедевры мирового балета представят на псковской сцене 01.10.2022, 13:440 Движение псковских автомобилистов ограничили из-за осенней ярмарки 01.10.2022, 13:263 В Пскове появился новый тротуарный пылесос 01.10.2022, 13:000 Финальный этап кубка России по ралли стартует в Пушкинских Горах
01.10.2022, 12:420 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2022» проходит в Пскове. ФОТО 01.10.2022, 12:250 Гала-концерт «Орган при свечах» состоится в Печорах сегодня 01.10.2022, 12:050 В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку 01.10.2022, 11:460 Причиной двух пожаров за сутки стали неисправные печи в Псковской области
01.10.2022, 11:230 Председатель облсовпрофа поздравил псковичей с Днем людей «серебряного» возраста 01.10.2022, 11:000 Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн до 30 ноября 01.10.2022, 10:550 Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией 01.10.2022, 10:330 Адвективный туман накрыл Псков
01.10.2022, 10:110 Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь 01.10.2022, 09:480 Александр Котов старшему поколению: Ваш пример мотивирует молодежь развиваться 01.10.2022, 09:220 Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты 01.10.2022, 09:004 Международный день пожилых людей отмечается 1 октября
30.09.2022, 22:010 «Дабришутинг»: Стиль, порядок, развлечения. ВИДЕО 30.09.2022, 22:000 Сотрудник островской колонии стал победителем Кубка Пскова по пауэрлифтингу 30.09.2022, 21:521 Николай Козловский заявил о стабильном положении экономики Великих Лук 30.09.2022, 21:470 Чемпионаты Пскова и области по спортивному ориентированию пройдут на выходных
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru