Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей

Возрастные рамки, которые установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса, назвали эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».
Предельный возраст призыва:
При этом в приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания:
Также эксперты Telegram-канала назвали предельный возраст призыва врачей, включая медиков:
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что женщин не планируется призывать в рамках частичной мобилизации.