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День Космических войск отмечается в России 4 октября

Ежегодно 4 октября отмечается День Космических войск — рода войск в составе Воздушно-космических сил Вооружённых сил России.

Этот день приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. 4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который успешно выполнил заданную программу, сообщает calend.ru.

День Космических войск — это праздник тех, кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов оборонного назначения, кто осуществлял и осуществляет их запуски.

Первые воинские части космического назначения (ныне Ракетные войска стратегического назначения, РВСН) были сформированы в СССР в 1955 году, в связи с началом строительства космодрома Байконур. Еще через два года был создан Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне — Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Г.С. Титова).

4 октября 1957 года части запуска и управления космическими аппаратами осуществили запуск первого искусственного спутника Земли, а затем и запуск и управление полетом первого в мире пилотируемого космического корабля «Восток» с космонавтом №1 на борту. В последующие годы все советские и международные космические программы осуществлялись с непосредственным участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов.

В 1964 году для централизации работ и оперативного решения вопросов применения космических средств было создано Центральное управление космических средств Ракетных войск стратегического назначения, реорганизованное в 1970 году в Главное управление космических средств РВСН. В 1981 году оно было выведено из состава РВСН и подчинено непосредственно Генштабу, а еще через 5 лет преобразовано в Управление начальника космических средств МО СССР.

После распада СССР Управление начальника космических средств было преобразовано в род войск центрального подчинения — Военно-космические силы (ВКС), которые в 1997 году вошли в состав Ракетных войск стратегического назначения. Но в связи с ростом роли космических средств в системе военной и национальной безопасности России в 2001 году на базе выделяемых из РВСН объединений, соединений и частей запуска и РКО был создан самостоятельный род войск — Космические войска.

Свои боевые задачи Космические войска России выполняли с начала формирования в 2001 году и до 1 декабря 2011 года, когда на боевое дежурство заступила первая дежурная смена командного пункта войск воздушно-космической обороны.

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) были сформированы по решению президента России Дмитрия Медведева. Был сформирован принципиально новый род войск, который предназначен для обеспечения безопасности России в воздушно-космической сфере. С введением в строй войск ВКО в 2011 году Космические войска прекратили самостоятельное существование, но вновь были воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС ВС России) в 2015 году, согласно указу Президента РФ Владимира Путина от 1 августа 2015 года. Воздушно-космические силы Российской Федерации были сформированы путём объединения Войск воздушно-космической обороны и Военно-Воздушных сил РФ.

Сегодня основными задачами Космических войск являются: предупреждение высшего военно-политического руководства страны о ракетном нападении; противоракетная оборона; контроль космического пространства; создание, развертывание, поддержание российской орбитальной группировки и управление космическими аппаратами военного, двойного, социально-экономического и научного назначения.

Выполнение космических оборонных программ — важнейшее стратегическое направление государственной политики в сфере национальной безопасности.