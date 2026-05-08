Псковская область заняла 38 место по итогам Всероссийской олимпиады школьников-2026

Псковская область заняла 38 место по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте олимпиады. 

Рейтинг, который приводится в материале, составлен по количеству дипломов у учеников каждого региона на 100 тысяч человек его населения. Он показывает эффективность работы по развитию талантов школьников в каждом субъекте. Организаторы также приводят данные за прошлые годы, чтобы показать динамику в результатах.

В этом году заключительный этап Всероссийской олимпиады проходил с 14 марта по 3 мая по 24 предметам. По его итогам было выдано 4 240 дипломов: 732 победителям и 3 508 призерам. Псковская область стала площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по немецкому языку. 

Исходя из рейтинга, лидерские позиции сохранили крупные регионы с хорошо отлаженной работой по развитию талантов. Так, Москва завоевала 47% всех дипломов (в прошлом году 46%), и с результатом 15 дипломов на 100 тысяч населения  с большим отрывом занимает первое место. Следом идут: Республика Татарстан (6.72 диплома на 100 тысяч населения, 6% от всех дипломов, в прошлом году — 7%); Московская область (6,68 дипломов на 100 тысяч населения, 14% от всех дипломов, как и в прошлом году); Санкт-Петербург (6,15 дипломов на 100 тысяч населения, 8% от всех дипломов, как и в прошлом году). 

В первой десятке также остались: Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия, Удмуртская Республика и Калининградская область. К ним присоединились Вологодская и Ульяновская области. Всего свой результат улучшили 39 регионов, 9 — сохранили, а 42 — снизили позиции. Значительное повышение в рейтинге показала Республика Адыгея: с прошлого года она поднялась на 53 пункта.

Псковская область поднялась в этом топе на четыре пункта.

Таблица сформирована на основе протоколов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, опубликованных на сайтах организаторов, а также последней официальной статистики численности регионов Федеральной службы государственной статистики (2024 год).

