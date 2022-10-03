Эксперт назвал способ защиты банковских приложений от взлома

Пароль на смартфоне не помешает злоумышленнику получить банковские данные владельца устройства, если тот пренебрегает одним старым способом защиты информации. Об этом сообщил эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.
Данные, хранящиеся в современном смартфоне, могут быть защищены не только обычным паролем, но и графическим ключом, а также системой биометрической аутентификации. Но если злоумышленник завладеет SIM-картой без активированного PIN-кода, он все равно получит доступ к банковским приложениям и конфиденциальной информации владельца телефона, пишет радио Sputnik.
Чтобы не потерять доступ к банковским приложениям и аккаунтам в социальных сетях, нужно активировать PIN-код в настройках телефона, посоветовал эксперт. Сделать это легко, но на всякий случай нужно будет принять некоторые меры предосторожности, добавил он.
«Чтобы восстановить защиту SIM-карты с помощью PIN-кода, надо просто зайти в настройки и включить эту функцию. Единственный момент, который может представлять сложность, – это то, что не все помнят изначальный PIN-код. В данном случае советую позвонить сотовому оператору перед проведением этой процедуры и узнать PUK-код (более длинный код, который используется в случае утраты PIN-кода, – ред.) на случай, если вы заблокируете SIM-карту из-за ошибки ввода кода. Если этого не сделать, то придется потом идти в салон связи и разблокировать SIM-карту там», – уточнил Никита Мокеев.