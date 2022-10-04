Общество

Общественники посетили псковскую исправительную колонию

Председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области Эдуард Малин и член ОНК Василий Лупаков посетили ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Исправительную колонию №4 посетили с целью проверки соблюдения прав и законных интересов осужденных, отбывающих наказание.

В сопровождении помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и врио начальника ИК-4 Тимура Курдюкова проверяющие посетили основные производственно-хозяйственные объекты исправительной колонии, пообщались с осужденными и сотрудниками.

В ходе визита представители общественности провели обход помещений ШИЗО, ПКТ, медицинской части, нескольких жилых отрядов, столовой, церкви, котельной. Также в помещении воспитательной работы проведен прием осужденных по личным вопросам.

В ходе обхода учреждения заявлений и жалоб от осужденных не поступило, как и письменных замечаний от членов ОНК о нарушениях в деятельности учреждений.

По итогу посещения представители общественности дали ряд рекомендаций по совершенствованию деятельности в сфере соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.