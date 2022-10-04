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Можно ли забрать мужчину в призывной пункт без повестки, ответили эксперты

Мужчину не могут забрать в призывной пункт без вручения ему повестки. Об этом сообщили эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

«Гражданин может явиться в военкомат только добровольно или по повестке, вручённой ему лично», - уточнили эксперты.

Также они отметили, что по прибытии в воинскую часть военнослужащему оформляют карту «Мир», если таковой у него не было. Кроме того, в воинской части мобилизованный может обратиться за медицинской консультацией: «В расположении части круглосуточно работает медицинский пункт. Военнослужащий может обращаться в него в любое время суток».

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Ранее сообщалось, что военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями.