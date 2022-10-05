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Общество

Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, пояснили эксперты

06.10.2022 09:41|Псков

Положена ли отсрочка от мобилизации тем, кто переболел COVID-19, пояснили эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф».

«Отсрочка от призыва по мобилизации переболевшим COVID-19 не предусмотрена. Однако при наличии осложнений после перенесённого заболевания нужно сообщить об этом призывной комиссии и предъявить соответствующие медицинские документы для рассмотрения вопроса о направлении вас на медицинское освидетельствование», - пояснили эксперты. 

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал указ, согласно которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется еще трем категориям граждан из числа учащихся высших учебных заведений.

Теги: #спецоперация #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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