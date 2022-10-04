Общество

Мобилизованные должны проходить серьезную медкомиссию — Олег Грицаев

Мобилизованные должны проходить серьезную медкомиссию. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На начальном этапе, после получения повестки и прибытия в военкомат, необходима серьезная медицинская комиссия. С людьми, которых возвращают после призыва, ситуация следующая: после увольнения пять-шесть лет назад у него было одно состояние здоровья, что произошло за этот период, обследовал ли его военкомат, – неизвестно. У кого-то психика пошатнулась, кто-то стал употреблять наркотики, кто-то подорвал здоровье. У некоторых поменялось семейное положение», – отметил гость студии.

Он подчеркнул, что комиссию необходимо проводить именно на начальном этапе, чтобы не отправлять в подразделения людей, которые станут обузой и не смогут служить.