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Про обеспечение мобилизованных и военнослужащих псковичей рассказал Михаил Ведерников

Про обеспечение мобилизованных и военнослужащих псковичей рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении о ходе частичной мобилизации в своем Telegram-канале.

«В большинстве случаев наши ребята направляются в учебный центр в Тверской области. Вчера там были главы Себежского и Новосокольнического районов. Они внимательно изучили условия проживания наших бойцов и пообщались с ними. Никаких жалоб и просьб не поступало. Настроение у всех хорошее, боевое. На данном этапе все одеты, обуты и обеспечены всем необходимым», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников заметил, что он находится на постоянной связи с командирами всех псковских соединений и из первых уст узнаёт, что нужно на настоящий момент. «И именно эту помощь мы собираем и адресно отправляем. Всё действительно необходимое от Псковской области на передовую будет направлено», - заключил он.

Напомним, отправка псковичей, призванных в рамках частичной мобилизации, прошла у Дома офицеров в Пскове вчера, 6 октября.

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Ранее Михаил Ведерников сообщил, что в Псковской области создадут центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих для оказания адресной поддержки.