Общество

Всемирный день улыбки отмечают 7 октября

Всемирный день улыбки отмечают сегодня, 7 октября, сообщает calend.ru.

Фото: yandex.ru/images/

Праздник появился благодаря художнику Харви Бэллу (Harvey Ball). В середине XX века он жил в Америке. К нему обратились представители страховой компании State Mutual Life Assurance Company of America с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компании.

Художник предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения — буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков.

Этот праздник отмечается ежегодно в первую пятницу октября с 1999 года. Девизом Дня являются слова: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке».

Праздник поддерживают энтузиасты по всему миру различными акциями и флешмобами.