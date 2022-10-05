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Общество

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации

07.10.2022 11:57|Псков

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, а также членов семей таких лиц, пишет РИА Новости.

Кредитные каникулы предоставляются не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО. Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Аналогичное право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа до такой даты.

Исполнение обязательств может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенный на 30 дней. Для этого заемщик должен обратится к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале, больнице или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе СВО.

Требование о приостановлении обязательств направляется любым способом, предусмотренным договором кредита (займа), либо может быть направлено с использованием сотовой связи. При этом военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО, а кредитор - запросить подтверждающую информацию в Минобороны, Росгвардии, СВР, ФСБ и других органах. Член семьи военнослужащего также вправе приложить документы, подтверждающие родство.

Обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе СВО, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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