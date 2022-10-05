Общество

Три общественные территории благоустроят в Псковском районе в 2023 году

Три общественные территории благоустроят в Псковском районе в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Проект реализуется с 2017 года и направлен на создание удобной, качественной и комфортной городской среды для жизни граждан. На портале ежегодно проводится онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. Всего в голосовании в 2022 году приняли участие более 5741 жителя района.

В результате рейтингового голосования победителями стали три общественные территории:

деревня Неелово-1, территория между улицами Каменской и рекой Каменкой;

деревня Борисовичи, улица Балтийская, 11б;

деревня Череха, территория между домами 106, 145, 148, и 149.

Администрация Псковского района совместно с администрациями сельских поселений приступила к подготовке документов для реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

В настоящее время разработаны проекты, ведется подготовка сметных расчетов на благоустройство, планируемое к реализации.

Развитие качественных публичных пространств - лучший способ раскрытия районного потенциала, добавили в администрации.