Среди мобилизованных нашлись два человека, которые распространяли откровенную неправду и нагнетали панику. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
«Частичная мобилизация - очень чувствительная тема, которую ещё больше разогрели допущенные в первую неделю ошибки. Мы внимательно разбираемся со всеми вашими обращениями. Вместе с прокуратурой контролируем процесс призыва и отбора мобилизованных. Лично руковожу призывной комиссией области, чтобы частичная мобилизация проходила справедливо, объективно, в соответствии со здравым смыслом и требованиями нашего президента. Понимаю все сложности, понимаю ваше беспокойство. Но прошу вас не поддаваться на провокации и не распространять дезинформацию. У нас даже среди мобилизованных нашлось два человека, которые распространяли откровенную неправду и нагнетали панику», - отметил Михаил Ведерников.
Если есть вопросы, губернатор рекомендовал написать ему в личные сообщения. «Будем максимально оперативно и предметно разбираться», - резюмировал он.
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?