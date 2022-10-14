Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области

Никакой второй волны мобилизации в Псковской области нет, заявил губернатор Михаил Ведерников.
Такое заявление Михаил Ведерников сделал в ходе совещания по работе призывной комиссии в рамках частичной мобилизации.
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.
Ранее сообщалось, что в Псковской области мобилизуют почти 2 тысячи человек.
Военный комиссар Псковской области, генерал-майор Сергей Судаков заявлял, что мобилизация завершится по указу президента Российской Федерации, и называл предварительный срок – 10 октября.