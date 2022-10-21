Общество

Памятный митинг провели в псковской деревне Ланёва Гора

Молодёжный форум и памятный митинг, посвящённые Дню памяти жителей сожжённых деревень, прошли в деревне Ланёва Гора Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В мероприятиях приняли участие глава Псковского района Наталья Фёдорова, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников, председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов, члены Совета Союза пенсионеров и Совета ветеранов, жители и гости деревни Ланёва Гора, а также юнармейские отряды Псковского района.

У памятного знака, расположенного в центре деревни, участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

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В рамках молодёжного форума юнармейцев Псковского района сводили на экскурсии по памятным местам Краснопрудской волости. Они посетили воинские захоронения, Поле памяти, где покоятся останки до 5000 бойцов Красной Армии, а также часовни, построенные на месте взорванных захватчиками церквей.

Подробнее о событиях тех дней ребята узнали из фильма телекомпании ГТРК «Псков» «Дело о Ланёвой Горе», его просмотр состоялся в полевом лагере. Продолжился слёт тематической викториной, соревнованиями по разборке-сборке автомата АК-74.

Юнармейцы пообщались с ветеранами, активистами поискового движения, а в конце встречи все вместе исполнили песни под гитару.