В Пскове не было «повального» призыва сотрудников крупных предприятий – Борис Елкин

«Повального» призыва сотрудников крупных предприятий в Пскове не было. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что из-за невнимательности руководителей работники кадровых отделов не ставили бронь на своих сотрудников, из-за чего также возникали проблемы.
Кроме того, Борис Елкин заявил, что сотрудники городской администрации в Пскове имеют бронь от мобилизации, поэтому никого из них не мобилизовали.