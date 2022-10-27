Общество

Отражающий региональные особенности рынка труда коэффициент повысили в Псковской области

Законопроект «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области» приняли в двух чтениях депутаты областного Собрания на сессии 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ устанавливает размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, в размере 2,142. Авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составит 5089 рублей, что приблизит величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы российских граждан. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по налогу по сравнению с 2022 годом составит 387 рублей (расчет размера регионального коэффициента прилагается).

Сложившаяся ситуация в сфере трудовой миграции характеризуется как стабильная и контролируемая. Количество иностранных работников, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в регионе, составляет 0,8% от рабочей силы области (экономически активное население) и не оказывает негативного влияния на региональный рынок труда.

На основании анализа привлечения к трудовой деятельности иностранных работников в 2023 году, при условии отсутствия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, прогнозируется выдача не менее 3000 патентов для ведения трудовой деятельности.

Таким образом, сумма поступлений фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы, при условии работы 3000 иностранных граждан в среднем в течение 9 месяцев, может составить около 137 млн 403 тысячи рублей.

На 2022 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, составляет в размере 1,979. Стоимость патента на 2022 год - 4702 рубля в месяц.

В 2020-2021 годах размер регионального коэффициента не менялся.

По данным управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, за период с января по август 2022 года выдано 2239 патентов иностранным гражданам для ведения трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда (аналогичный период прошлого года - 1821).

Предположительно, за сентябрь - декабрь текущего года выдадут около 800 патентов.