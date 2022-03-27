Новый выпуск проекта «Истфакт»: Артиллерия древнего Пскова

Представляем вашему вниманию шестой выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».
В большинстве древних городов российских и зарубежных старинные пушки можно увидеть как в музейных экспозициях, так и на улицах города. Поэтому удивительно, почему в Пскове, который выдержал много осад, не сохранилось ни одного старинного артиллерийского орудия.
В новом выпуске «Истфакта» вы познакомитесь с арсеналом, который был у Пскова в средние века, узнаете, какую роль играли пушки при обороне нашего славного города и где сейчас можно увидеть псковские орудия.