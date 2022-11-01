Госдума не рассматривает введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации в России не рассматривается, говорится в совместном комментарии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева, опубликованном на сайте партии «Единая Россия».
«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью её было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами», — напомнили депутаты.
На сегодняшний день частичная мобилизация завершена, поэтому, добавили парламентарии, данная инициатива утратила свою актуальность и Государственной Думой она не рассматривается.
Напомним, 1 ноября в России начался осенний призыв на военную службу.