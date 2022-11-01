Псковская область успешно выполнила мобилизационное задание - губернатор

Псковская область успешно выполнила полученное мобилизационное задание. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании призывной комиссии по частичной мобилизации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Осенний призыв на срочную службу будет продолжаться в плановом порядке. При этом, как отметил губернатор со ссылкой на слова Министра обороны РФ Сергея Шойгу, срочники в зону проведения СВО направляться не будут.
Дальнейшая работа призывной комиссии Псковской области будет касаться рассмотрения отдельных жалоб, поступивших от граждан и предприятий, а также представлений прокуратуры об устранении допущенных в ходе частичной мобилизации нарушений.