Общество

Около 60 подростков проводят каникулы на спортивной базе в Островском районе

Седьмая профильная смена реабилитационной программы «Поверь в себя - 2022» проходит на спортивной базе «Юность» в Островском районе во время осенних каникул, пишет местная газета.

Фото: «Островские вести»

В мероприятии участвуют подростки из Пскова, Порхова, Дно, Дедовичей, Красногородска, Пушкинских Гор, Опочки.

Осенние каникулы на базе проводят 57 подростков от 11 до 15 лет, среди них 20 девушек.

Профильную смену открыли торжественной линейкой с подъёмом государственного флага. Отряды работали над сплочением команды: придумывали название, девиз и творческую визитку для самопредставления.

«Мы попросили представить ребят свою малую Родину. Подростки творчески подошли к этому мероприятию, даже дали исторические справки об образовании своих городов и посёлков. На протяжении всей смены проводятся различные мероприятия, направленные на формирование ответственного отношения молодежи к своей роли в общественной жизни. Кроме того, ребятам была предоставлена возможность реализовать себя в профессиональной деятельности, спорте и творчестве», — отметила руководитель профильной смены подполковник полиции Ирина Корнейчук.

Дети готовили творческие номера, снимали клипы, которые демонстрировали вечером. В программе смены присутствует и патриотическая тематика. Ребята писали письма военным, принимающим участие в спецоперации на Украине, самостоятельно подготовили постановку на военную тематику.