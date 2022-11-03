План по мобилизации в РФ превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек

План по частичной мобилизации в России превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек, в Вооруженные Силы РФ добровольно записалось ещё 18 тысяч россиян.
«У нас 318 уже тысяч (мобилизованных), почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», - приводит слова президента России Владимира Путина Telegram-канал «Объясняем.рф».
Напомним, призыв в рамках частичной мобилизации в России завершили 31 октября, а с 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу в армию.
Сегодня, 4 ноября, Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.