Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
Досуговые центры для взрослых
Geely выгоднее на 690 000 рублей
«Истфакт»: оккупация Пскова
в роли ведущих ENERGY
Электронная транспортная накладная
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Защита от грабителей
Господин Рейтингомер
Опасность онлайн-мошенников для детей
Топ клиник Пскова
показания электросчетчиков
Голливуд вернулся
Денис Иванов о главе города
 
 
 
ещё Общество 03.11.2022 11:460 Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ 04.11.2022 17:290 Готовым к переезду псковичам предлагают устроиться на работу в другой город 04.11.2022 16:200 План по мобилизации в РФ превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек 04.11.2022 16:020 Псковский доктор культурологии объяснил значимость единства для народа 04.11.2022 15:450 Около 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 04.11.2022 15:280 Российских добровольцев приравняли к военнослужащим с соответствующими льготами
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:1512 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 31.10.2022 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022 06:580 Арктический антициклон накроет Северо-Запад России 28.10.2022 20:100 Мемориальные плиты вырвали на Кургане Дружбы в Латвии. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

План по мобилизации в РФ превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек

04.11.2022 16:20|Псков

План по частичной мобилизации в России превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек, в Вооруженные Силы РФ добровольно записалось ещё 18 тысяч россиян.

«У нас 318 уже тысяч (мобилизованных), почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», - приводит слова президента России Владимира Путина Telegram-канал «Объясняем.рф».

Напомним, призыв в рамках частичной мобилизации в России завершили 31 октября, а с 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. 

Сегодня, 4 ноября, Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.

Теги: #добровольцы #спецоперация #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 308 человек
Сюжет: Частичная мобилизация в России - 2022 План по мобилизации в РФ превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек Псковская область успешно выполнила мобилизационное задание - губернатор Госдума не рассматривает введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации Путин о частичной мобилизации: Она завершена, точка поставлена Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России На границе РФ в Псковской области свернули передвижные пункты мобилизации Михаил Ведерников: Большинство опасавшихся мобилизации покинули Россию Андрей Маковский: В Псковской области не хватает центров поддержки семей мобилизованных Михаил Ведерников: В регионе осталось мобилизовать несколько десятков граждан Россиян с непогашенной судимостью хотят призвать по мобилизации Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в РФ В Пскове не было «повального» призыва сотрудников крупных предприятий – Борис Елкин Мобилизация в Пскове прошла на неплохом уровне – Борис Елкин Отцов двоих детей с беременными жёнами освободят от мобилизации Освобождение мобилизованных от транспортного налога обсудили в Пскове Многодетная псковичка попросила губернатора не отправлять мобилизованного мужа в зону СВО Псковский губернатор призвал ускорить перечисление выплат мобилизованным Эксперты ответили на вопрос о длительности военной службы для мобилизованных Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных Актуализация мобилизационных ресурсов проходит в Псковской области Михаил Ведерников: Отсрочка от призыва – исключение для наиболее ценных сотрудников Точных сроков окончания частичной мобилизации нет – Песков Мать мобилизованных несколько дней жила на вокзале в Пскове из-за страха опоздать на работу Семьям мобилизованных в Псковской области предлагают помощь на дому Псковичам объяснили, кто может обратиться в центр помощи семьям мобилизованных Получат ли военные пенсионеры выплаты при мобилизации, объяснили эксперты Российский психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки Более 300 сельхозтоваропроизводителей мобилизовали в Псковской области Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет, заявили в Кремле В бой идут чиновники и депутаты? Волонтёров-психологов для оказания помощи семьям мобилизованных ищут в России Мобилизованные начали массово жаловаться в аптеки на качество купленных жгутов Врач перечислил необходимые для мобилизованных медикаменты В Москве завершилась частичная мобилизация С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации Восьмерых сотрудников «Псковавтодора» мобилизовали Росгвардия усилила охрану военкоматов Пыталовский завод изготовил 1500 банок тушёнки для мобилизованных Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения СВО Первые выплаты в 50 тысяч рублей псковские мобилизованные получат 15 октября Среди мобилизованных нашлись двое, которые распространяли неправду - псковский губернатор «Мы всё сделаем и приедем домой»: мобилизованные продолжают боевую подготовку. ВИДЕО Учителям планируют предоставить отсрочку от частичной мобилизации Частичная мобилизация скоро закончится - Путин Михаил Ведерников поручил призывной комиссии сделать упор на розыск уклонистов Псковский губернатор призывным комиссиям: Не нужно выгребать всех, кто попадется под руку Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области Клишас заявил о незаконности полицейских «облав» на призывников Семьям мобилизованных сотрудников ПТС окажут материальную помощь Не служил – плати налог? Отсрочку от мобилизации предусмотрели для отцов с тремя детьми Псковский губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в период мобилизации Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов Погибли пятеро мобилизованных из российского региона Определён источник финансирования для выплат мобилизованным псковичам Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации Как проходит частичная мобилизация? Детей мобилизованных псковичей зачислят в сады в приоритетном порядке Мобилизованным псковичам выплатят по 50 тысяч рублей Никакой новой волны мобилизации нет - Песков Как частичная мобилизация сказалась на работе ЗЭТО, рассказал Денис Мунтштуков Зампред комитета Госдумы по обороне объяснил, что мобилизация не делится на этапы В Псковской области приостановили более 200 исполнительных производств в отношении военнослужащих Виктор Остренко объяснил разницу в сроках подготовки мобилизованных Работников сельского хозяйства мобилизовывать преждевременно — Виктор Остренко Пскович получил отсрочку из-за призыва его сына в рамках мобилизации Псковичам напомнили о работе благотворительного фонда «Всё для победы» Медкомиссии в военкоматах приведут к дефициту врачей в больницах — Виктор Остренко С начала мобилизации псковичи около 400 раз обратились в Народный фронт «Лига справедливости»: Льготы и гарантии для мобилизованных. ВИДЕО Глава СОЦПРОФа назвал фантастической идею «военного налога» для не попавших под мобилизацию граждан Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур? Более 250 тысяч рублей собрали в Дновском районе за два дня на покупку вещей военным Идею мобилизовать силовиков в первую очередь поддержали большинство респондентов ПЛН Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся в Пскове Акция по сбору макулатуры в поддержку мобилизованных и военнослужащих состоится в Пскове Повлияет ли частичная мобилизация на оказание медпомощи, объяснил министр здравоохранения Мобилизованных великолучан в учебной части навестили общественники и представители власти Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове начнёт работу 10 октября Губернатор российского региона заявил, что о работе военкоматов «без мата не скажешь» Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации Стало известно, когда мобилизуемые в Псковской области получат первые зарплаты Про обеспечение мобилизованных и военнослужащих псковичей рассказал Михаил Ведерников В Госдуме предложили уменьшить рабочее время жен мобилизованных Центр поддержки семей мобилизованных граждан и военнослужащих создадут в Псковской области Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО Александр Козловский оценил работу военкоматов в ходе мобилизации Правопорядок или мобилизация: где силовики нужнее? Депутаты готовы войти в состав Вооруженных Сил РФ – Александр Козловский Сбор средств для поддержки семей мобилизованных запустили в России Депутат Госдумы об инициативе мобилизовать силовиков: Они уже находятся там Александр Козловский о частичной мобилизации: У нас есть задача, которую необходимо выполнить ЛДПР предложила давать отсрочку от мобилизации единственным детям одинокого родителя Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку Число попыток незаконно вывезти деньги из России выросло на 90% Военным обязанные Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, ответили эксперты В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации Отсрочку от мобилизации в РФ предусмотрели еще для трех категорий граждан Могут ли разлучить братьев-близнецов при мобилизации, ответили эксперты Опрос ПЛН-ТВ: Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации? Уважительные причины для неявки в военкомат по повестке перечислили россиянам «Война войной», а жильё по расписанию Видеосюжет ПЛН-ТВ об отправке мобилизованных в Пскове посмотрели более 105 тысяч раз Отразилась ли частичная мобилизация на дорожной сфере, оценил Станислав Стармолотов Семерых псковских дорожников призвали в ходе частичной мобилизациии Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации возбудили в России «Гайд-парк»: Олег Грицаев о частичной мобилизации. ВИДЕО Александр Гончаренко: При получении повестки псковские депутаты соберут вещи за 2 часа Кота - в приют, долги - подождут: какие проблемы грозят мобилизованным? Путин подписал документы об отсрочке от мобилизации для аспирантов Стоит ли мобилизованным брать с собой телефон, рассказал псковский ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев о частичной мобилизации Псковский ветеран Вооруженных сил назвал две категории добровольцев при мобилизации Олег Грицаев связал ошибки при мобилизации с недобросовестностью военкомов Олег Грицаев раскритиковал инициативу мобилизовать силовиков Олег Грицаев посоветовал мобилизованным взять с собой горный костюм и квадракоптер Можно ли забрать мужчину в призывной пункт без повестки, ответили эксперты Эксперт назвал причины нарушений в военкоматах в ходе частичной мобилизации План по частичной мобилизации в Псковской области выполнили на 70% Мобилизованные жители Плюссы, Гдова и Струг Красных отправились в Тверь «Наши мужики держатся достойно»: районные власти посетили псковских мобилизованных Эксперты объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию Рабочее совещание по вопросам мобилизации прошло в администрации Псковского района Автомобилизация В Невельском районе полностью выполнили план по частичной мобилизации «Гонки по вертикали»: мобилизация, возвращение публичной политики и «100 самых влиятельных» Мобилизованным напомнили порядок оформления кредитных каникул Ряды Вооружённых Сил РФ пополнили более 200 тысяч мобилизованных Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах Эксперты объяснили отсутствие доступа к списку подлежащих мобилизации Эксперты перечислили льготы, положенные семьям некоторых мобилизованных На портале Госуслуг появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации в РФ Как будет организована работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе, рассказали эксперты Михаил Ведерников расставил акценты в работе областной комиссии по мобилизации Треть респондентов ПЛН столкнулись с нарушениями военкоматов при мобилизации Мобилизованным псковичам предлагают отдать питомцев на передержку в приюты Кадыров отправит троих несовершеннолетних сыновей в зону проведения спецоперации Отстраненного от должности хабаровского военкома перевели в Магадан Кредитную амнистию для мобилизованных поддерживают 65% псковичей - опрос Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности Минобороны сообщило о подготовке мобилизованных в тыловых районах спецоперации Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей Что нужно знать мобилизованным про кредитные каникулы, рассказали эксперты Будут ли призывать женщин в рамках частичной мобилизации, рассказал Сергей Шойгу Еще одной категории россиян попросили дать отсрочку от частичной мобилизации Песков: Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией Евгений Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь Где проводят медкомиссию мобилизованных, рассказали эксперты Мошенники стали продавать дипломы ИT-специалистов для брони от призыва Влияет ли частичная мобилизация на работу псковских предприятий? Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области В Псковской области мобилизуют почти 2 тысяч жителей Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации 10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области ПЛН-ТВ: Отправка мобилизованных мужчин в Пскове. ВИДЕО Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко Дмитрий Михайлов: Мобилизация может привести к обрушению экономики Виктор Остренко назвал три самых популярных вопроса псковичей о мобилизации Дмитрий Шахов поделился опытом работы с мобилизованными в Тверскую область псковичами Эксперты рассказали, как мобилизованные будут выплачивать алименты Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты Военкоматы признают ошибки – Вячеслав Володин Мобилизованным разрешают забирать форму после военной службы домой Каждой компании предложили выделить долю на бронь от мобилизации Как оплачивать услуги ЖКХ мобилизованному, объяснили эксперты Псковичам рассказали, куда приходит денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО Мобилизованные смогут продолжить вакцинацию от COVID-19 на службе ВИЧ-инфицированные не подлежат частичной мобилизации - эксперты Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке Могут ли мобилизовать студентов, рассказал омбудсмен Люди с непогашенной судимостью не подлежат мобилизации - Дмитрий Шахов Видеофакт: Отъезд мобилизованных жителей Пскова Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию Могут ли лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации, объяснили экперты Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали эксперты Юрист рассказал, что делать с попавшим под мобилизацию сотрудником Просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации направили в Минюст В одном из регионов России сократили число жителей, подлежащих частичной мобилизации Колл-центр по вопросам частичной мобилизации работает в Псковской области ежедневно Эксперт рассказал о подготовке призванных из запаса россиян Цены на товары для мобилизованных выросли в России Названы случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку На Госуслугах начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ-специалистов Порядка 30 обращений об ошибках при частичной мобилизации принял псковский «Народный фронт» В России происходит свадебный бум после начала мобилизации Более восьми тысяч обращений об ошибках при частичной мобилизации принял «Народный фронт» Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во время несения службы. В Минфине заявили о планах списывать кредиты погибших мобилизованных за счет банков Мобилизованных и их семьи освоободили от пеней по ЖКХ Эксперт спрогнозировала спад числа вакансий в Псковской области Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию из-за страха перед мобилизацией К региональной поддержке мобилизованных и их семей нужен индивидуальный подход - глава СОЦПРОФа Мобилизованным разрешают взять с собой квадрокоптер и прибор ночного видения Глава Минтруда: Работодатель не будет платить взносы в соцфонды за мобилизованных Забрать указку и выдать автомат? Как заполнить заявление на отсрочку от частичной мобилизации, объяснили эксперты Магаданского военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации Мобилизованных и их семьи могут освободить от пеней за просрочки платежей по ЖКХ Минцифры назвало 195 специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации ВЦИОМ оценил отношение россиян к частичной мобилизации В Совфеде рассчитывают на скорейшую конкретизацию категорий призываемых Минтруд дал разъяснения по сохранению рабочих мест для мобилизованных Эксперты развеяли слух о трёх волнах мобилизации в России Журналиста не выпустили из России без справки из военкомата Как мобилизованные могут связаться с родственниками, объяснили эксперты Как будет оплачена служба мобилизованных Что можно брать с собой мобилизованным, рассказали эксперты В условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение не предусматривается - Минобороны Псковский учитель Илья Казанцев пока не отправляется на службу и возвращается к работе Мобилизованного с тяжелыми травмами псковича направили на дополнительное медобследование Андрей Клишас: Законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва нет Законно ли вручать повестки в ночное время, рассказали эксперты Россиянка убила малолетнюю дочь, причиной могла стать мобилизация мужа Псковский депутат записался добровольцем на мобилизацию Мобилизованным по ошибке псковичам обещает помочь «Народный фронт» Стало известно, могут ли мобилизовать судимых россиян Ускоренную регистрацию брака провели в Псковской области перед мобилизацией Псковский бизнес-омбудсмен направил губернатору письмо с предложениями для бизнеса во время частичной мобилизации Десять военкоматов пытались поджечь в России после объявления частичной мобилизации В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста Чем находящиеся в запасе военнообязанные отличаются от резервистов, объяснили россиянам В псковской школе мобилизовали единственного учителя физкультуры Сайт псковского губернатора наполнился жалобами на частичную мобилизацию Вход в военкомат подожгли в Волгоградской области Иркутский военком попал в реанимацию после стрельбы 70% жителей СЗФО находятся в поисках работы на фоне мобилизации Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО Псковичам напомнили о горячей линии по вопросам частичной мобилизации Мобилизованным россиянам разрешили взять в воинскую часть кнопочный телефон Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан Телепередача с псковским учителем Ильей Казанцевым выйдет в эфир 25 сентября Володин о частичной мобилизации: Если допущена ошибка - необходимо её исправить Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок Мобилизованных мужчин в Дедовичском районе отправили на службу Путин запретил мобилизовывать студентов очно-заочных и вечерних отделений Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации Интерактив: Частичная мобилизация в Пскове В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных Псковского учителя Илью Казанцева обязали явиться в военкомат 26 сентября Маргарита Симоньян вступилась за псковского учителя, которого могут мобилизовать В Пскове оцепили территорию у Дома офицеров. ВИДЕО Более 150 мобилизованных великолучан отправились к месту службы Мобилизованных мужчин в Новосокольниках отправили на службу Псковский губернатор объяснил, какими способами вручается повестка мобилизованным Региональные и муниципальные депутаты ЕР отправляются в зону спецоперации Мобилизуемые сразу же не попадут в зону спецоперации - Михаил Ведерников Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка С предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников - Михаил Ведерников Истерическую реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в день объявления - Песков Частичная мобилизация не повлияет на учебный процесс, заявил Рособрнадзор Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под мобилизацию Первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации Сколько будут получать мобилизованные В Госдуме рассказали, куда будут отправлять мобилизованных Банки заявили о готовности пойти навстречу мобилизованным заемщикам Ростуризм раскрыл порядок выезда из России в период частичной мобилизации Мошенники стали рассылать СМС c предложением решить вопрос с армией В России начала работу горячая линия по вопросам мобилизации Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан Сбербанк работает над вариантами решения вопроса с ипотекой мобилизованных граждан Минобороны ответило на главные вопросы о частичной мобилизации В Совете федерации предложили сократить перечень болезней для отсрочки СПЧ готовит предложения по привлечению новых граждан РФ на воинскую службу «Аэрофлот» намерен вернуть мобилизованным средства за билеты, приобретенные до 21 сентября Банк России разъяснил порядок отсрочки по кредитам для мобилизованных Андрей Турчак: В ближайшее время сообщу имена всех коллег, кто мобилизуется Назван алгоритм действий при получении повестки из военкомата Мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей ежемесячно Госдума в приоритетном порядке примет решения о кредитных каникулах для мобилизованных Псковский губернатор провёл заседание областной комиссии по мобилизации Латвия откажется выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам Профсоюзы окажут помощь мобилизованным профактивистам Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным Что делать работодателю при мобилизации сотрудника, рассказали эксперты Александр Котов не исключил введение мобилизационной экономики в России Александр Котов рассказал, коснется ли частичная мобилизация депутатов Губернатор взял на личный контроль организацию частичной мобилизации в Псковской области Мобилизованных без опыта не будут задействовать в боевых действиях — Александр Котов Александр Котов о частичной мобилизации: Значит, есть такая необходимость Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации Вице-спикер Госдумы Толстой: Депутаты готовы «встать в строй», если потребуется Опубликовано обращение Владимира Путина от 21 сентября. ВИДЕО Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации Стало известно, кого коснётся мобилизация в России Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации Частичную мобилизацию объявили в России
04.11.2022, 17:290 Готовым к переезду псковичам предлагают устроиться на работу в другой город 04.11.2022, 17:100 Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района 04.11.2022, 16:570 Автомобильный бренд Infiniti уходит из России 04.11.2022, 16:390 Светлана Мельникова: Этнография формирует в человеке понимание, что он - россиянин
04.11.2022, 16:200 План по мобилизации в РФ превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек 04.11.2022, 16:020 Псковский доктор культурологии объяснил значимость единства для народа 04.11.2022, 15:450 Около 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 04.11.2022, 15:280 Российских добровольцев приравняли к военнослужащим с соответствующими льготами
04.11.2022, 15:230 «Хайпожоры»: Чуждые праздники, новые порядки и эхо латышского погрома. ВИДЕО 04.11.2022, 15:040 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин и…»: Это новая страница в деятельности музея 04.11.2022, 14:480 Псковский омбудсмен привёз в воинскую часть шахматы для мобилизованных 04.11.2022, 14:310 В рубель: Ставка преткновения, валдайские прогнозы и скрип индексов биржи
04.11.2022, 14:120 Александр Борисов: В единстве — наша сила 04.11.2022, 13:550 Музейную почту «Михайловского» снабдят настоящим штемпелем 04.11.2022, 13:410 Семьи мобилизованных получат подарки в честь Дня народного единства 04.11.2022, 13:270 Пропавшую в 2008 году женщину продолжают искать в Дедовичах
04.11.2022, 13:200 Более полумиллиона человек посетили «Михайловское» с начала года 04.11.2022, 13:120 Родители младшеклассников стали чаще отслеживать их активность в соцсетях — опрос 04.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Георгием Василевичем 04.11.2022, 12:540 Борис Елкин: Мы разные, но мы едины!
04.11.2022, 12:381 Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках 04.11.2022, 12:220 Воспитание патриотических чувств заложат в дошкольное образование 04.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 04.11.2022, 11:590 Заморозки до -5 градусов ожидаются в Псковской области 5 ноября
04.11.2022, 11:520 «Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах года 100-летия музея-заповедника «Михайловское» 04.11.2022, 11:470 Игорь Иванов: Наш народ всегда чувствовал свои исторические корни 04.11.2022, 11:360 Женский акцент: Елена армянская 04.11.2022, 11:180 Псковича задержали по подозрению в краже продуктов на 2 000 рублей
04.11.2022, 11:000 Каждая четвёртая сделка с недвижимостью в СЗФО проходит без кредитов – Сбер 04.11.2022, 10:500 Михаил Ведерников: Вместе мы решим любые задачи во имя процветания России 04.11.2022, 10:391 Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове 04.11.2022, 10:270 «Хайпожоры»: Чуждые праздники, новые порядки и эхо латышского погрома
04.11.2022, 10:160 Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября 04.11.2022, 10:020 «Большой этнографический диктант» пройдёт в Музее истории города Печоры 04.11.2022, 09:490 Александр Котов: Способность сплотиться, выстоять и победить не раз помогала нам во времена испытаний 04.11.2022, 09:410 Человек погиб в результате столкновения Lada и Audi в Великих Луках
04.11.2022, 09:260 Икону Казанской Божией Матери из семьи Пушкиных-Ланских экспонирует «Михайловское» 04.11.2022, 09:160 День народного единства отмечают в России 4 ноября 04.11.2022, 09:000 Сбер опубликовал режим работы своих отделений в период с 4 по 7 ноября 03.11.2022, 23:040 Почти 600 кубометров листвы и мусора убрали в Пскове в ходе субботников
03.11.2022, 22:276 Казанскую икону Божьей матери чтит церковь 4 ноября 03.11.2022, 22:210 Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным 03.11.2022, 22:200 Псковские курсанты собрались на торжественное построение в преддверии 4 ноября 03.11.2022, 22:021 Дмитрий Шахов возложил цветы к Закладному камню Мемориала жертвам политических репрессий
03.11.2022, 21:530 Театрализованную композицию в преддверии Дня народного единства показали в Родинском доме культуры 03.11.2022, 21:391 Псковичка «обокрала» себя на 100 тысяч рублей и заявила в полицию 03.11.2022, 21:210 Почти 850 семей в Псковской области получили единовременное пособие при рождении ребенка 03.11.2022, 21:163 Губернатор поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова
03.11.2022, 21:050 Общественный совет при псковском УФСИН подвел итоги работы за 9 месяцев  03.11.2022, 20:470 Выставка «Всеволодов Свет» открылась в Пскове 03.11.2022, 20:390 Кандидат исторических наук проведёт Александро-Невские беседы в Пскове 03.11.2022, 20:240 Псковская область вошла в число регионов-победителей в Хакатоне-2022
03.11.2022, 20:011 Кардиолог назвал возможные причины внезапной смерти во сне 03.11.2022, 19:572 Половина россиян не имеет возможности взять ипотеку 03.11.2022, 19:470 Школьников Псковской области приглашают на Всероссийский конкурс по истории «Диалог времен» 03.11.2022, 19:230 Афиша для всех: куда пойти и что посмотреть на длинных выходных
03.11.2022, 19:220 Псковских студентов приглашают присоединиться к образовательному проекту «Диалог» 03.11.2022, 19:090 Госавтоинспекция проинформировала псковичей о графике работы в День народного единства 03.11.2022, 18:581 Губернатор и сотрудники областного правительства убрали от листвы Ботанический сад 03.11.2022, 18:530 Музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет в Пскове
03.11.2022, 18:510 Назван средний возраст волонтёра в Псковской области 03.11.2022, 18:500 Музей оккупации в Пскове поменяет график работы в праздничный и выходные дни 03.11.2022, 18:480 Более 70% россиян сталкивались с проверкой службы безопасности при приеме на работу 03.11.2022, 18:431 Координатор великолукского фонда «Старость в радость» выступила на всероссийской конференции
03.11.2022, 18:420 Бизнесмен выбросил в море четырёх дельфинов в Севастополе 03.11.2022, 18:400 Королева полуфинала «Мисс Псков» назвала особенности участия в фестивале 03.11.2022, 18:380 Плюсский район приступает к реализации масштабного инфраструктурного проекта 03.11.2022, 18:280 Названа одна из наиболее проблемных мусорных площадок в Пскове
03.11.2022, 18:250 Губернатор оценил работу новой электронной системы региональной службы судебных приставов 03.11.2022, 18:190 На выставку «Сказы северного леса» приглашают псковичей 03.11.2022, 18:140 Три медали привезла псковская команда с чемпионата «Абилимпикс» 03.11.2022, 18:071 Городской автобус на маршруте №4 будет пропускать одну остановку в Пскове
03.11.2022, 18:000 Завершён этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы Пушкиногорского района 03.11.2022, 17:520 Культура отмены 03.11.2022, 17:480 Поставка транспортных карт для студентов задерживается в Пскове 03.11.2022, 17:373 Более 60 тонн псковской клюквы направили в Литву
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru