Общество

«Учителя года» Илью Казанцева не призывали в рамках мобилизации — власти

Обладателя звания «Учитель года», учителя истории, обществознания и права псковского многопрофильного лицея №4 Илью Казанцева не призывали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Илья Казанцев. Фото: форум «Контекст» / «ВКонтакте»

На сайте главы региона появилось обращение от жены мобилизованного учителя физкультуры у средних классов Писковской средней общеобразовательной школы Владислава Шишкина. Женщина потребовала объяснить отсутствие оснований для возвращения домой её мобилизованного мужа при условии того, что Илья Казанцев, который также является учителем, избежал призыва.

Смотрите также Псковский учитель Илья Казанцев пока не отправляется на службу и возвращается к работе

«Я уже поняла, что вы везде пишите, что оснований для возвращения моего мужа нет. Требую объяснить тогда, на каком основании вернули учителя истории Казанцева! <...> Только из-за того, что вступилась Симоньян (российская журналистка и медиаменеджер - ред.)? Тогда это не основание, прописанное в федеральных законах», - написала женщина.

Смотрите также Маргарита Симоньян вступилась за псковского учителя, которого могут мобилизовать

«Гражданина И. Казанцева вызывали повесткой в военный комиссариат города Пскова и Псковского района для уточнения документов воинского учёта. Он не был призван на военную службу по мобилизации и его не "возвращали" домой с военной службы», - отметил в своём ответе на обращение Андрей Вьюнов.

Смотрите также Власти заявили об отсутствии оснований возвращать мобилизованного педагога в Писковскую школу

Он также напомнил, что работники (учителя) общеобразовательных организаций не подлежали бронированию на период мобилизации.

Смотрите также Учителя не подлежат бронированию на период мобилизации - псковские власти

«По информации, полученной от администрации Псковского района в ходе заседаний призывной комиссии по мобилизации Псковского района, списки работников общеобразовательных организаций (учителей), которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, не составлялись», - написал Андрей Вьюнов.

Напомним, в середине октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии внимательно работать и обращать внимание на то, кого они призывают. В частности, он призывал в рамках частичной мобилизации «не выгребать всех, кто попадется под руку, с предприятий» и не пытаться «вклинить "Учителя года"» в число мобилизованных.