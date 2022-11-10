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Общество

«Учителя года» Илью Казанцева не призывали в рамках мобилизации — власти

10.11.2022 12:09|Псков

Обладателя звания «Учитель года», учителя истории, обществознания и права псковского многопрофильного лицея №4 Илью Казанцева не призывали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов, отвечая на обращение на сайте губернатора. 

Илья Казанцев. Фото: форум «Контекст» / «ВКонтакте»

На сайте главы региона появилось обращение от жены мобилизованного учителя физкультуры у средних классов Писковской средней общеобразовательной школы Владислава Шишкина. Женщина потребовала объяснить отсутствие оснований для возвращения домой её мобилизованного мужа при условии того, что Илья Казанцев, который также является учителем, избежал призыва. 

«Я уже поняла, что вы везде пишите, что оснований для возвращения моего мужа нет. Требую объяснить тогда, на каком основании вернули учителя истории Казанцева! <...> Только из-за того, что вступилась Симоньян (российская журналистка и медиаменеджер - ред.)? Тогда это не основание, прописанное в федеральных законах», - написала женщина. 

«Гражданина И. Казанцева вызывали повесткой в военный комиссариат города Пскова и Псковского района для уточнения документов воинского учёта. Он не был призван на военную службу по мобилизации и его не "возвращали" домой с военной службы», - отметил в своём ответе на обращение Андрей Вьюнов. 

Он также напомнил, что работники (учителя) общеобразовательных организаций не подлежали бронированию на период мобилизации.

«По информации, полученной от администрации Псковского района в ходе заседаний призывной комиссии по мобилизации Псковского района, списки работников общеобразовательных организаций (учителей), которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, не составлялись», - написал Андрей Вьюнов.  

Напомним, в середине октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии внимательно работать и обращать внимание на то, кого они призывают. В частности, он призывал в рамках частичной мобилизации «не выгребать всех, кто попадется под руку, с предприятий» и не пытаться «вклинить "Учителя года"» в число мобилизованных. 

Теги: #учитель #спецоперация #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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10.11.2022, 13:430 Жителей Острова предупредили о собачьей свадьбе 10.11.2022, 13:380 Мужчину в Псковской области отправили в колонию за изнасилование девочки 10.11.2022, 13:341 Общественное обсуждение проекта бюджета региона на 2023 год стартует 11 ноября 10.11.2022, 13:270 Игорь Иванов об оборудовании и кадрах в профсоюзных санаториях
10.11.2022, 13:240 Дочь Всеволода Смирнова оценила посвященную 100-летию реставратора выставку в Пскове 10.11.2022, 13:121 О проблемах округа №6 рассказала депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова 10.11.2022, 13:090 Подозреваемого в краже спиртного задержали в Великих Луках 10.11.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
10.11.2022, 12:550 Колокола появятся на звоннице храма Николы со Усохи в Пскове 10.11.2022, 12:513 Депутаты Госдумы хотят разрешить работать детям с 14 лет 10.11.2022, 12:440 Сериалы в видеосервисе Wink теперь можно оплатить мультибонусами от ВТБ 10.11.2022, 12:410 Солистка оркестра Большого театра России: 99% таланта - это согбенная спина
10.11.2022, 12:370 Депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова стала гостем программы «Гайд-парк». ВИДЕО 10.11.2022, 12:361 Клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы 10.11.2022, 12:271 Ресторан «Самовар» приглашает на корпоративы в лучших традициях русского застолья 10.11.2022, 12:240 Запуск новых автобусов по улице Кузбасской Дивизии под Псковом могут рассмотреть в 2023 году
10.11.2022, 12:220 Светлану Мельникову наградили знаком «За заслуги перед музейным сообществом» 10.11.2022, 12:200 Игорь Иванов: Многие псковские сотрудники внутренних дел состоят в профсоюзе 10.11.2022, 12:160 Россиянина осудили за использование программы, скрывающей данные пользователя 10.11.2022, 12:090 «Учителя года» Илью Казанцева не призывали в рамках мобилизации — власти
10.11.2022, 12:040 Минцифры обсуждает с провайдерами льготы для СМИ на переезд их сайтов в публичные «облака» 10.11.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Еленой Даньшовой 10.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 ноября 10.11.2022, 11:560 Сообщение о минировании псковского «Максимуса» оказалось ложным – МЧС
10.11.2022, 11:530 Борис Елкин: Ни одно событие в Пскове не обходится без активного участия полицейских 10.11.2022, 11:490 Ребенок в детсаду: есть ли повод для тревоги 10.11.2022, 11:470 Псковички массово жалуются на отсутствие связи с мобилизованными родственниками 10.11.2022, 11:440 «Сообразим на троих»: Первые шаги нового главы Пскова и возвращение НВП в школы
10.11.2022, 11:400 Статья обозревателя ПЛН Юлии Магеры вошла в шорт-лист конкурса «СМИротворец-2022» 10.11.2022, 11:370 Молодую аудиторию в TikTok вытесняют пожилые люди 10.11.2022, 11:360 Полуголый мужчина застрял в канализационной трубе в Пулково. ФОТО 10.11.2022, 11:280 Жительница Дедовичей бросила рюмку в голову знакомого и получила 120 часов обязательных работ
10.11.2022, 11:200 Путин не поедет на саммит G20 10.11.2022, 11:100 Способы оплатить услугу за вывоз ТКО перечислили псковичам 10.11.2022, 11:080 Игорь Дитрих поблагодарил латышского исследователя за сохранение исторической памяти 10.11.2022, 10:580 В России за уничтожение редких растений предлагают отправлять в тюрьму
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10.11.2022, 10:280 Новый пришкольный стадион открыли в псковской Серёдке 10.11.2022, 10:170 Депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова станет гостем программы «Гайд-парк» 10.11.2022, 10:111 Второй этаж аэропорта в Пскове отремонтируют до 6 декабря 10.11.2022, 10:010 Монтаж опор наружного освещения продолжается на улице Алмазной в Пскове. ФОТО
10.11.2022, 10:000 Сбер предлагает скидки на квартиры и ипотеку в Зелёный день 10.11.2022, 09:590 Александр Котов поблагодарил полицейских за преданность делу 10.11.2022, 09:500 Работу над очередным муралом завершают в Пскове. ФОТО 10.11.2022, 09:400 Окно многоквартирного дома загорелось в Великих Луках
10.11.2022, 09:340 Площадь перед псковским аэропортом планируют отремонтировать до конца 2023 года 10.11.2022, 09:331 В Госдуме предложили сделать микроклимат в доме частью капремонта 10.11.2022, 09:242 Китайский язык стал востребованным у псковских работадателей – эксперты 10.11.2022, 09:160 День бухгалтера отмечают 10 ноября
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