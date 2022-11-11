Общество

Сергея Колосова избрали председателем профсоюза спортивной школы «Олимп» в Пскове

Новым председателем профсоюзной организации ГАУ ПО «Спортивная школа «Олимп» избрали заместителя директора учреждения Сергея Колосова. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Мне видится, очень верный выбор сделал трудовой коллектив! Сергей Павлович - наш профсоюзный товарищ, он из той категории людей, которые не сидят на месте, уже намечено очень много планов и по обучению и по культурно-массовым, спортивным мероприятиям, по поддержке молодёжи», – отметил он.

Игорь Иванов добавил, что профессиональный диалог наладили и с руководителем учреждения Артуром Акавовым.

«Однозначно то, что наша профсоюзная семья прирастает, в том числе качественно и профессионально», – заключил председатель облсовпрофа.