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В Пскове стартовала школа Добро.Университета

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С 1 по 3 ноября на площадке Дома Молодежи проходит школа Добро.Университета для начинающих волонтеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив

На протяжении трех дней начинающие добровольцы из 11 муниципальных образований Псковской области будут знакомиться с основными направлениями добровольческой деятельности и прокачивать компетенции для успешного старта и развития в сфере добровольчества.

«Мы хотим, чтобы за эти три дня ребята получили целостное представление о добровольчестве — не набор разрозненных фактов, а систему знаний, которая позволит им уверенно выходить на мероприятия и постепенно расти: от волонтера до тим-лидера и организатора. Наша задача — дать начинающим добровольцам ту самую базу, на которую они смогут опереться в своей дальнейшей работе», — отметили в Ресурном центре добро.рф Псковской области

 

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».

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