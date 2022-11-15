Общество

Минобороны пообещало по 300 тысяч рублей за сбитые военные самолеты

Призванным в рамках частичной мобилизации пообещали денежное поощрение за уничтожение и захват техники украинских сил, сообщил телеканал «Звезда» и опубликовал памятку, где указано, какие выплаты и за что полагаются военнослужащим.

За уничтожение самолета украинских сил положено 300 тысяч рублей, вертолет – 200 тысяч рублей, танка — 100 тысяч рублей, БТР, боевой машины РЗСО или беспилотника — 50 тысяч рублей, следует из памятки министерства.

Выплаты также «возможны» отдельным, наиболее отличившимся военным за уничтожение украинского личного состава или решения других задач, передает телеканал, указывая, что такое денежное поощрение в этом случае может составить до 100 тысяч рублей, уточняет РБК.