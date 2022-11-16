Псковских врачей не призывали в рамках мобилизации - облздрав

В государственных медицинских организациях Псковской области нет врачей, призванных по частичной мобилизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
«Кадровая ситуация в больницах стабильна. Медицинская помощь населению оказывается в полном объёме. Оплата труда за дополнительную нагрузку производится в соответствии с действующим законодательством», - отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что все медицинские специальности являются военно-учётными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.