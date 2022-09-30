Общество

Эксперты заявили о возможности мобилизации врачей

Все медицинские специальности являются военно-учётными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

«Медработников призывают согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. Мобилизационные задания отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну», - отметили эксперты.

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В то же время, в соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», граждане, пребывающие в запасе, могут быть забронированы в целях обеспечения деятельности организации, в которой они работают по основному месту работы по трудовому договору, отметили в Telegram-канале.

Такое бронирование предлагается организацией-работодателем. Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации. Эти положения в полной мере относятся к медицинским организациям. Работу по специальному воинскому учёту и бронированию работников организуют профильные подразделения — военно-учётные столы или отделы мобилизационной подготовки.

«Сейчас в стране действуют пять медицинских вузов, в которых работают военно-учебные центры: в Ростове-на-Дону, во Владивостоке, два в Москве и один в Крыму. Прошедшие вуц студенты получают статус офицера», - заметили эксперты.

Врачи, не прошедшие вуцы, или ранее не закончившие военные кафедры и не служившие в армии, но имеющие врачебную специализацию, могут быть призваны по мобилизации как в звании рядового, так и офицерском звании после прохождения аттестации в соответствии с приказом Министра обороны РФ №35 от 29 января 2018 года и с учётом востребованности врачебной специализации.

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Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.