Эксперты заявили о возможности мобилизации врачей

Все медицинские специальности являются военно-учётными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».
«Медработников призывают согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. Мобилизационные задания отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну», - отметили эксперты.
В то же время, в соответствии с федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», граждане, пребывающие в запасе, могут быть забронированы в целях обеспечения деятельности организации, в которой они работают по основному месту работы по трудовому договору, отметили в Telegram-канале.
Такое бронирование предлагается организацией-работодателем. Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации. Эти положения в полной мере относятся к медицинским организациям. Работу по специальному воинскому учёту и бронированию работников организуют профильные подразделения — военно-учётные столы или отделы мобилизационной подготовки.
Врачи, не прошедшие вуцы, или ранее не закончившие военные кафедры и не служившие в армии, но имеющие врачебную специализацию, могут быть призваны по мобилизации как в звании рядового, так и офицерском звании после прохождения аттестации в соответствии с приказом Министра обороны РФ №35 от 29 января 2018 года и с учётом востребованности врачебной специализации.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.