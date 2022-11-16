Общество

Строительство экотехнопарка в Псковской области займёт два года — Александр Братчиков

Строительство экотехнопарка в Псковской области займёт два года. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Радует, что проект по строительству подходит к завершению, он на стадии согласования, прохождения экологической экспертизы, то есть, как нам было обещано, до конца года он должен пройти все этапы согласования, в том числе государственную экспертизу», - напомнил Александр Братчиков.

Он добавил, что реализацию проекта планируют начать уже в 2023 году. Реализация проекта, по его словам, займёт два года после выделения федерального финансирования.