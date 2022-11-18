Общество

Астрономы создали новую подробнейшую карту Вселенной

Астрономы из Университета Джона Хопкинса создали интерактивную карту Вселенной, на которой отмечены положения и цвета 200 000 галактик.

Новейшая карта на основе данных, собранных за два десятилетия с помощью Sloan Digital Sky Survey, дает возможность ознакомиться с данными, ранее доступными только ученым, пишет AstroNews.

Интерактивная карта доступна онлайн, ее также можно скачать бесплатно.

«В детстве меня очень вдохновляли астрономические снимки, звезды, туманности и галактики, и теперь пришло наше время создать новый тип изображений, чтобы вдохновлять людей. Астрофизики по всему миру анализировали эти данные в течение многих лет, что привело к тысячам научных работ и открытий. Но никто не потратил время на создание красивой, научно точной и доступной для людей, которые не являются учеными, карты. Наша цель здесь - показать всем, как на самом деле выглядит Вселенная», – отметил создатель карты, профессор университета Джона Хопкинса Брайс Менар.

Sloan Digital Sky Survey – это новаторская попытка запечатлеть ночное небо с помощью телескопа, расположенного в Нью-Мексико.

Карта, которую Менар собрал с помощью бывшего студента информатики Университета Джона Хопкинса Никиты Штаркмана, визуализирует кусочек Вселенной, или около 200 000 галактик. Каждая точка на карте - это галактика, и каждая галактика содержит миллиарды звезд и планет. Млечный путь – это просто одна из этих точек, та, что находится в самом низу карты.

Расширение вселенной способствует большей красочности этой карты. Чем дальше объект, тем краснее он кажется. В верхней части карты показана первая вспышка излучения, испущенная вскоре после Большого взрыва, 13,7 миллиарда лет назад.

«На этой карте мы всего лишь пятнышко в самом низу, всего один пиксель. И когда я говорю "мы", я имею в виду нашу галактику, Млечный Путь, в которой миллиарды звезд и планет, – говорит Менар. – Мы привыкли видеть астрономические снимки, показывающие одну галактику здесь, одну галактику там или, возможно, группу галактик. Но то, что показывает эта карта, – это совсем, совсем другой масштаб».