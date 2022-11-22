Общество

Законопроект о штрафах за шумную езду готовят к внесению в Госдуму

Любителей громкой езды по ночам могут начать штрафовать на крупные суммы — в зависимости от мощности двигателя. Выявлять нарушителей будут автоматические шумомеры, а сами транспортные средства планируют помещать на спецстоянки. Законопроект о поправках в КоАП планируют обсудить в Мосгордуме 23 ноября, после чего инициативу хотят направить на рассмотрение федерального парламента.

Максимальный размер штрафа за ночной шум от транспортных средств не будет превышать 30 тысяч рублей. Минимальную планку столичные законодатели предложили зафиксировать на уровне пяти тысяч рублей, поскольку существующая сейчас ответственность в размере всего полутысячи рублей, по их мнению, мало кого останавливает, уточнили в «Парламентской газете».

Власти российских регионов, согласно законопроекту, смогут самостоятельно устанавливать штрафы за нарушение тишины с использованием машин и мотоциклов. Кроме того, предусмотрена возможность фиксации таких нарушений с помощью шумомеров, работающих в автоматическом режиме и совмещенных со средствами фото- и видеофиксации, то есть дорожными камерами. Помещать транспортные средства нарушителей будут на спецстоянки.