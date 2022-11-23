Общество

Александр Братчиков: Бессрочный формат работы по догазификации - позитивный факт

Позитивным фактом назвал бессрочный формат работы по догазификации председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября , передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«То, что программа стала бессрочной, - позитивное явление. Ситуация небезысходная», - отметил он. Александр Братчиков указал, что к таким объемам работ компания не была готова.

«Не оправдываю "Газпром", но понимаю, с какими трудностями столкнулись все. Я с надеждой смотрю в будущее. Негативный опыт всегда более эффективен», - добавил он и выразил надежду, что область будет газифицирована.