Общество

Олег Брячак: «Газпром» работает не на отлично, но и не так плохо

Удовлетворительной работу по догазификацию в Псковской области назвал лидер фракции «Справедливая Россия - За правда» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он обратил внимание, что на парламентский час пришел руководитель одной из самых крупных организаций в Псковской области - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. «Мне немножко стыдно за то, как мы ведем себя по отношению к нему», - отметил он. По его словам, складывается впечатление, что на руководителя все скопом накинулись, и каждый хочет показать, что является всезнающим депутатом, и назвал это популизмом.

«Если мы хотим наладить конструктивный диалог и получить результат, надо по-другому вопросы ставить, - указал Олег Брячак. - Я считаю, что организация работает удовлетворительно. Не на отлично, но и не так плохо, как пытаются это показать. Нормальная работа, хочется пожелать, чтобы она была еще более нужной. Если от нас что-то нужно, я готов помогать, потому что в результате это все отразится на нашем населении. Это не ларек на вокзале, который сосисками торгует. Надо понимать, что это за организация».