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Общество

Алексей Севастьянов предложил газовикам публично извиниться за результаты работы по догазификации

24.11.2022 12:40|ПсковКомментариев: 0

Публично извиниться за результаты работы по догазификации предложил газовикам председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Алексей Севастьянов напомнил, что тему догазификации в ходе парламентского часа поднимают уже третий раз. По его словам, никто не верил, что выполнят работу по догазификации до конца года.

Депутат отметил, что за все три раза «Газпром» не сказал реальную правду. «Вы не нас обманули. Я бы это назвал саботаж. Мы предлагали на любом уровне наше участие в процессе, мы со своей стороны использовали все свои правовые возможности. Мне хотелось бы, что вы публично извинились за эту работу в СМИ», - добавил он.

 

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #псковское областное собрание #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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