Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект бюджета Пскова
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Газ в быту
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
FAQ передача показаний
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
рост тарифов
о переходе на четырёхдневку
новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
шесть шагов к бизнесу
поддержка мобилизованных членов профсоюза
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
борьба с наледью
Новая «Пчёлка» в Пскове
Досуговые центры для взрослых
 
 
 
ещё Общество 29.11.2022 08:570 Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом 29.11.2022 10:510 Псковская делегация отправилась на Всероссийский съезд судей в Кремль 29.11.2022 10:380 Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных появятся в Псковской области 29.11.2022 10:320 Новый год в новой реальности 29.11.2022 10:260 Новый раздел о Социальном фонде России появился на сайте ПФР 29.11.2022 10:110 Армейского друга по срочной службе в немецком Шверине ищет россиянин в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 22.11.2022 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе 23.11.2022 11:5111 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области 24.11.2022 16:164 Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый год в новой реальности

29.11.2022 10:32|ПсковКомментариев: 0

До наступления Нового года остаётся чуть больше месяца, а вереницу светящихся грузовиков из известной рекламы хочется увидеть уже сейчас. Чтобы хоть как-то украсить унылые зимние пейзажи Северо-Запада, во многих городах приступили к монтажу праздничной иллюминации. В Псковской области первопроходцем стала южная столица — Великие Луки начали украшать ещё в середине ноября.

Псковская Лента Новостей выяснила, где ещё создают праздничное настроение, в каких районах установят живые ёлки, и как будет украшен Псков.

 

Новогодние хлопоты

Год Чёрного Водяного Кролика почти вся страна будет встречать скромно и по-семейному. В связи со сложившейся обстановкой власти решили сократить расходы на запланированные ранее мероприятия, отказаться от покупки новых украшений, запуска фейерверков.

Псковская область — не исключение. Массовых новогодних гуляний не планируется, но жители не останутся без праздника. Для детей пройдут традиционные утренники, а взрослым новогоднее настроение зададут иллюминацией на улицах. Ничего нового закупать не будут, установят то, что осталось с прошлых лет. Тем более, что в 2021 году районы получили неплохие деньги и закупили святящихся снеговиков, гномов, кареты, арки, снежинки, светодиодные фигуры северных оленей и многое другое.

Первыми в закрома заглянули в Великих Луках, достав оттуда праздничные консоли и гирлянды. Город украсят семь светящихся арок, два фонтана и шесть новогодних фигур, рассказал глава муниципалитета Николай Козловский в своем Telegram-канале. На главной сцене города появятся пять светящихся шаров, на проспекте Ленина - пять светящихся растяжек и 35 консолей, на фасаде здания администрации - световой занавес.

Главную ель города Великие Луки привезут из Куньинского района в двадцатых числах декабря. Лесную красавицу украсят гирляндами и шарами. Кроме того, ёлки будут установлены во дворах по инициативе общественных советников главы города.

В соседнем Невельском районе конкурс на поставку главного атрибута праздника подходит к завершению. «Основное украшение начинается с главной площади в Невеле», - уточнил глава района Олег Майоров. Он рассказал, что муниципалитет традиционно начинают украшать в первых числах декабря, чтобы завершить к 15-му. Так что ближайшие две недели будут посвящены праздничному оформлению.

Коммерческие организации в Невеле наряжаются самостоятельно — торговые сети и местные предприниматели, объекты которых расположены на центральных улицах, развешивают гирлянды и шары на витринах. Частично украшено здание администрации — на козырьке появилась гирлянда.

Олег Майоров подчеркнул, что главные хлопоты всегда связаны с поставкой ели — её выбором, транспортировкой. Обычно праздничное дерево находят в районе, на участках физических лиц, сельхозугодьях, иногда в лесном массиве. Но, как пояснил глава района, в основном ель предлагают частники — одиноко стоящие деревья правильно формируются, а в массиве есть изъяны.

«У нас последние 5 лет ёлки красивые, население это видит и одобряет. Оценку дают сами люди. Мы к этому относимся тщательно и щепетильно», - подчеркнул Олег Майоров.

Исходя из здравого смысла

Не останутся без новогодней красоты на улицах и жители Островского района. Его глава Дмитрий Быстров заверил, что украшения обязательно появятся. «Точные сроки не назову, но до новогодних праздников это точно будет сделано. Я думаю, как минимум за 7-10 дней до Нового года город будет украшен», - уточнил глава района. Ёлку в Остров тоже привезут, её уже почти выбрали — специалисты рассматривают несколько вариантов.

Дмитрий Быстров напомнил, что в прошлом году муниципалитет потратил на покупку новогодних украшений более 2 млн рублей. Тогда приобрели по две фигуры снеговиков, новогоднего подарка, медведей, три новогодние арки. Световой декорацией украсили главную аллею в парке Победы, на деревьях развесили светодиодные провода.

К сожалению, не все украшения удалось сохранить в том виде, в каком хотелось бы. По словам главы Островского района, в некоторых случаях виноваты сами жители, которые в прошлом году повредили конструкции. К примеру, на инсталляции, которые в принципе нельзя трогать, сажали детей. «Но сейчас все работает — привели в нормативное состояние, починили», - заверил Дмитрий Быстров.

К слову, в прошлом году «новогодний» вандализм прокатился не только по Острову. В других районах новые дорогостоящие гирлянды и инсталляции тоже стали жертвами страдающих от безделья людей. Так, в Локне вандалы сняли новогодние гирлянды с городской ели и разбили игрушки, а в Печорах светодиодному оленю отломали рога.

В Пыталово жители оказались более дисциплинированными. С 1 декабря город начнут украшать теми иллюминациями и гирляндами, которые были закуплены в прошлом году - все они в целости и сохранности.

«Из коробочек выставили, поставили, потом в коробочки положили на хранение. В прошлом году у нас не было ничего испорчено или поломано, всё было отлично», - поделилась глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Поэтому Пыталово снова украсят иллюминациями, светящимися лентами, оленями, светильниками и фигурой Деда Мороза.

Будет украшена живая ёлка в центре города. «Мы её не привозим ниоткуда, она у нас своя, доморощенная. Растет рядом с Домом культуры», - уточнила Вера Кондратьева. Также планируется нарядить живую ёлку еще в одном микрорайоне города. В других населенных пунктах главы сельских поселений украсят улицы по желанию населения.

А в Порхове пока размышляют, нужно ли в этом году тратить бюджетные деньги на центральную ёлку. В группе администрации «ВКонтакте» проводится опрос среди подписчиков, окончательное решение пока не принято. При этом в администрации уверяют, что все остальные имеющиеся украшения будут установлены, как и в прошлом году. Также будет украшена ёлка возле здания почты.

Не будет центрального новогоднего дерева и в Псковском районе, но по другой причине - из-за отсутствия здесь райцентра. В декабре начнётся традиционное украшение крупных населённых пунктов, где главы поселений устанавливают ёлки при наличии подходящих площадок. Праздничная иллюминация появляется на фасадах домов культуры, школы и детские сады тоже вывешивают гирлянды.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова напомнила, что в прошлом году на выделенные губернатором средства были приобретены новогодние украшения. «Всё, что раньше было закуплено, установим. Новых никаких не планируется», - добавила она.

А глава Бежаницкого района Сергей Михеев заявил, что украшать муниципалитет будут, исходя из здравого смысла. Он напомнил, что самую правильную рекомендацию дал губернатор: дети и взрослые должны почувствовать Новый год, но без излишеств. «Мы будем скромно и взвешенно к этому вопросу подходить. Мы понимаем, какая ситуация для нашей Родины», - сказал Сергей Михеев.

Стильно и красиво

До 21 декабря праздник придёт в Псков. Город украсят имеющимися инсталляциями, на монтаж и демонтаж которых власти готовы потратить почти 4 млн рублей.

«Думаем, как их скомпоновать, чтобы было красиво, стильно и отличалось от прошлого года», - отмечал глава города Борис Елкин.

Глаз псковичей вновь будут радовать светодиодная ёлка, карета, арка и акриловая фигура «Олень» в Детском парке, светящийся подарок и искусственная ёлка на улице Пушкина. В Летнем саду и на площади Ленина повесят гирлянды «Тающая сосулька», в Ботаническом саду на фонтане - 27 метров гирлянды «Светодиодный дождь».

На детской площадке на улице Калинина появятся новогодние шары. Иллюминацией украсят площадь Победы, Ольгинский мост, мост 50-летия Октября и дендропарк. Также специалисты проверят и при необходимости отремонтируют консоли на городских улицах, заменят вышедший из строя дюралайт.

На Октябрьской площади, как и прежде, установят искусственную новогоднюю ель. Предварительно приведут в порядок гирлянды и елочные игрушки. В прошлом году полюбившееся псковичам дерево смонтировали 18 декабря, а последующие три дня нарядили.

Планируется залить каток в Финском парке, причём сделать его более комфортным для посетителей. В прошлом году там тоже красовалась ёлка, вероятно, установят её и сейчас.

В преддверии Нового года в Пскове обычно проходит конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин и фасадов зданий. В этом году решение о его проведении пока не принято, но псковские магазины, кафе и гостиницы уже приобрели праздничный вид. В витринах всё чаще мелькают гирлянды и шары, на фасадах вывешивают гирлянды.

 

Псковские организации готовятся к Новому году

А во многих магазинах царит атмосфера волшебства — стартовала продажа всевозможной новогодней атрибутики. Так что, если вам срочно требуется праздничное настроение или фото на фоне мерцающих гирлянд, загляните в один из торговых центров. Или, к примеру, на набережную, где продолжают гореть огни недавно отремонтированной инсталляции «Россия начинается здесь».

Как ранее отмечал Борис Елкин, новых украшений и серьезных трат на праздник не планируется. Но ведь даже без фейерверка и массовых гуляний можно почувствовать новогоднюю атмосферу — достаточно просто посмотреть по сторонам. Даже гирлянда в окне способна немного улучшить настроение идущих по улице людей, поэтому не забудьте украсить свой дом.

Ульяна Ловыгина

Теги: #Новый год #праздник #новогоднее оформление #елка #украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 70 человек
29.11.2022, 10:570 Любителя кондитерских изделий задержали росгвардейцы в Пскове 29.11.2022, 10:560 Архимандрита Дамаскина вспоминают в Псково-Печерском монастыре 29.11.2022, 10:510 Псковская делегация отправилась на Всероссийский съезд судей в Кремль 29.11.2022, 10:380 Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных появятся в Псковской области
29.11.2022, 10:320 Новый год в новой реальности 29.11.2022, 10:310 «Кузница»: Оплата услуг «Псковских теплосетей» при переходе на прямые договоры 29.11.2022, 10:301 Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты 29.11.2022, 10:280 Экскурсия «Спустилась ночь» состоится в псковской галерее 2 декабря
29.11.2022, 10:260 Новый раздел о Социальном фонде России появился на сайте ПФР 29.11.2022, 10:110 Армейского друга по срочной службе в немецком Шверине ищет россиянин в Псковской области 29.11.2022, 10:040 «Гайд-парк»: Олег Савельев о проблемах 12-го округа и поддержке поискового движения 29.11.2022, 10:000 Новый торговый зал магазина «Пчёлка» открывается в Пскове
29.11.2022, 10:000 Сбер повысил ставки по вкладам «Лучший %» и «Новые возможности» в рублях 29.11.2022, 09:480 Спрос на водителей продолжает расти в Псковской области 29.11.2022, 09:370 Два автомобиля Mercedes и «ГАЗель» горели в Псковской области 29.11.2022, 09:260 Новогодний отдых в России подорожал до 20%
29.11.2022, 09:150 Творческая делегация колледжа искусств выступила в Дедовичах 29.11.2022, 09:090 Женщина пострадала в результате наезда автомобиля в Себеже 29.11.2022, 08:570 Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом 29.11.2022, 08:420 Впечатления великолучанина от ЧМ в Катаре: Толпа безбилетников пролезла на матч
29.11.2022, 08:410 День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечают православные 29 ноября 29.11.2022, 08:290 НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне 29.11.2022, 08:110 В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров 29.11.2022, 07:530 Почему иммунитет не нужно «поднимать», объяснил врач
29.11.2022, 07:360 Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах прошёл в Пскове 29.11.2022, 07:191 Россиянам разрешат установить в квартире сауну или хаммам с 1 декабря 29.11.2022, 06:590 В Госдуме считают, что целевому обучению студентов нужен новый закон 28.11.2022, 22:450 Псковичей призвали сохранять спокойствие при вызове служб спасения
28.11.2022, 22:303 Семь псковских музеев оснастят техникой на 40 млн рублей 28.11.2022, 22:150 Новогодние гирлянды и украшения появились на улицах Великих Лук 28.11.2022, 22:050 Михаил Ведерников обсудил актуальные вопросы с председателями объединений МСУ 28.11.2022, 22:000 День инвалида в Великих Луках отметят акциями и соревнованиями
28.11.2022, 21:480 Псковские курсанты ФСИН обсудили вопросы системы уголовных наказаний 28.11.2022, 21:330 Горячие линии организует псковский Росреестр 29 ноября и 1 декабря 28.11.2022, 21:150 Реставраторы завершают отделку фасадов башен Снетогорского монастыря 28.11.2022, 21:050 Матери росгвардейцев посетили праздничный концерт в Пскове
28.11.2022, 20:580 Порядок оплаты рабочих смен в выходные дни напомнили псковичам 28.11.2022, 20:460 В турнире по мини-футболу сразились сотрудники правоохранительных структур Псковской области 28.11.2022, 20:410 Псковичей предупредили о штрафах за складирование строительного мусора в контейнер у дома 28.11.2022, 20:361 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи предложение главы МВД о создании медвытрезвителей?
28.11.2022, 20:230 Выход и выезд на лёд запретили в Великолукском районе 28.11.2022, 20:080 Более 10 спортсменов клуба «Спортивное единство» отправятся на Первенство СЗФО по самбо 28.11.2022, 19:550 Более 400 мобилизованных отправились из Пскова в зону СВО 28.11.2022, 19:380 Молодёжные центры Пскова и Великого Новгорода подписали соглашение о взаимодействии
28.11.2022, 19:220 Жертвами телефонных мошенников стали почти 20 жителей Псковской области 28.11.2022, 19:070 Вничью закончился хоккейный матч великолукской «Чайки» и псковской «Звезды» 28.11.2022, 18:500 Двое нетрезвых водителей снова попались полицейским в Пскове и Великих Луках 28.11.2022, 18:320 Россияне стали больше заниматься саморазвитием – ВЦИОМ
28.11.2022, 18:150 Посвященный 20-летию ансамбля «Бусинки» концерт состоится в Пскове 28.11.2022, 18:120 Великолучане стали призёрами турнира по кикбоксингу в московской Балашихе 28.11.2022, 18:100 Спрос на транспортников растёт в Псковской области - исследование 28.11.2022, 18:060 Около четырех миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам
28.11.2022, 18:040 Концерт ко Дню казачьей культуры пройдёт в Писковичах 28.11.2022, 18:000 Эндокринолог назвала варианты физической нагрузки для пожилых 28.11.2022, 17:590 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе. ВИДЕО 28.11.2022, 17:580 Применявшие УСН налогоплательщики могут стать «самозанятыми», рассказали в УФНС
28.11.2022, 17:550 Стали известны результаты фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» 28.11.2022, 17:510 Псковский коллектив «Русские узоры» победил на международном хореографическом конкурсе 28.11.2022, 17:500 Почти 50% молодых россиян стали уделять больше времени спорту 28.11.2022, 17:470 Ввоз 19 тонн концентрата молочного белка запретили на границе в Псковской области
28.11.2022, 17:440 Псковичей приглашают на экскурсию по Картинной галерее при свете свечей 28.11.2022, 17:420 О производственной гимнастике в XX веке рассказали псковичам в госархиве 28.11.2022, 17:390 Более 4 тысяч вызовов отработали сотрудники Псковской скорой медпомощи за неделю 28.11.2022, 17:360 Акцию «На что жалуетесь?» проведёт Псковская таможня
28.11.2022, 17:292 Треть россиян стала экономить на еде – аналитики 28.11.2022, 17:250 Великолукский парк украсили к Новому году. ВИДЕО 28.11.2022, 17:240 Островичей призвали не заходить в зону проведения стрельб в декабре 28.11.2022, 17:230 Отключения электроэнергии ожидаются в Великих Луках из-за ремонтных работ
28.11.2022, 17:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября 28.11.2022, 17:200 Ремонт автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров продолжат в 2023 году 28.11.2022, 17:180 Робот Серёжа провёл урок литературы в псковской библиотеке 28.11.2022, 17:130 Большинство респондентов ПЛН поддерживают создание вытрезвителей в регионах России
28.11.2022, 17:110 Порядок выдачи больничных листов в России изменится с 2023 года 28.11.2022, 17:078 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе 28.11.2022, 16:591 Отходы от предпринимательской деятельности заполнили контейнерную площадку общего пользования в Острове 28.11.2022, 16:510 Россиянин не удержал младенца при смене подгузника, ребёнок погиб
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru