Общество

Новый год в новой реальности

До наступления Нового года остаётся чуть больше месяца, а вереницу светящихся грузовиков из известной рекламы хочется увидеть уже сейчас. Чтобы хоть как-то украсить унылые зимние пейзажи Северо-Запада, во многих городах приступили к монтажу праздничной иллюминации. В Псковской области первопроходцем стала южная столица — Великие Луки начали украшать ещё в середине ноября.

Псковская Лента Новостей выяснила, где ещё создают праздничное настроение, в каких районах установят живые ёлки, и как будет украшен Псков.

Новогодние хлопоты

Год Чёрного Водяного Кролика почти вся страна будет встречать скромно и по-семейному. В связи со сложившейся обстановкой власти решили сократить расходы на запланированные ранее мероприятия, отказаться от покупки новых украшений, запуска фейерверков.

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Псковская область — не исключение. Массовых новогодних гуляний не планируется, но жители не останутся без праздника. Для детей пройдут традиционные утренники, а взрослым новогоднее настроение зададут иллюминацией на улицах. Ничего нового закупать не будут, установят то, что осталось с прошлых лет. Тем более, что в 2021 году районы получили неплохие деньги и закупили святящихся снеговиков, гномов, кареты, арки, снежинки, светодиодные фигуры северных оленей и многое другое.

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Первыми в закрома заглянули в Великих Луках, достав оттуда праздничные консоли и гирлянды. Город украсят семь светящихся арок, два фонтана и шесть новогодних фигур, рассказал глава муниципалитета Николай Козловский в своем Telegram-канале. На главной сцене города появятся пять светящихся шаров, на проспекте Ленина - пять светящихся растяжек и 35 консолей, на фасаде здания администрации - световой занавес.

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Главную ель города Великие Луки привезут из Куньинского района в двадцатых числах декабря. Лесную красавицу украсят гирляндами и шарами. Кроме того, ёлки будут установлены во дворах по инициативе общественных советников главы города.

В соседнем Невельском районе конкурс на поставку главного атрибута праздника подходит к завершению. «Основное украшение начинается с главной площади в Невеле», - уточнил глава района Олег Майоров. Он рассказал, что муниципалитет традиционно начинают украшать в первых числах декабря, чтобы завершить к 15-му. Так что ближайшие две недели будут посвящены праздничному оформлению.

Коммерческие организации в Невеле наряжаются самостоятельно — торговые сети и местные предприниматели, объекты которых расположены на центральных улицах, развешивают гирлянды и шары на витринах. Частично украшено здание администрации — на козырьке появилась гирлянда.

Олег Майоров подчеркнул, что главные хлопоты всегда связаны с поставкой ели — её выбором, транспортировкой. Обычно праздничное дерево находят в районе, на участках физических лиц, сельхозугодьях, иногда в лесном массиве. Но, как пояснил глава района, в основном ель предлагают частники — одиноко стоящие деревья правильно формируются, а в массиве есть изъяны.

«У нас последние 5 лет ёлки красивые, население это видит и одобряет. Оценку дают сами люди. Мы к этому относимся тщательно и щепетильно», - подчеркнул Олег Майоров.

Исходя из здравого смысла

Не останутся без новогодней красоты на улицах и жители Островского района. Его глава Дмитрий Быстров заверил, что украшения обязательно появятся. «Точные сроки не назову, но до новогодних праздников это точно будет сделано. Я думаю, как минимум за 7-10 дней до Нового года город будет украшен», - уточнил глава района. Ёлку в Остров тоже привезут, её уже почти выбрали — специалисты рассматривают несколько вариантов.

Дмитрий Быстров напомнил, что в прошлом году муниципалитет потратил на покупку новогодних украшений более 2 млн рублей. Тогда приобрели по две фигуры снеговиков, новогоднего подарка, медведей, три новогодние арки. Световой декорацией украсили главную аллею в парке Победы, на деревьях развесили светодиодные провода.

К сожалению, не все украшения удалось сохранить в том виде, в каком хотелось бы. По словам главы Островского района, в некоторых случаях виноваты сами жители, которые в прошлом году повредили конструкции. К примеру, на инсталляции, которые в принципе нельзя трогать, сажали детей. «Но сейчас все работает — привели в нормативное состояние, починили», - заверил Дмитрий Быстров.

К слову, в прошлом году «новогодний» вандализм прокатился не только по Острову. В других районах новые дорогостоящие гирлянды и инсталляции тоже стали жертвами страдающих от безделья людей. Так, в Локне вандалы сняли новогодние гирлянды с городской ели и разбили игрушки, а в Печорах светодиодному оленю отломали рога.

В Пыталово жители оказались более дисциплинированными. С 1 декабря город начнут украшать теми иллюминациями и гирляндами, которые были закуплены в прошлом году - все они в целости и сохранности.

«Из коробочек выставили, поставили, потом в коробочки положили на хранение. В прошлом году у нас не было ничего испорчено или поломано, всё было отлично», - поделилась глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Поэтому Пыталово снова украсят иллюминациями, светящимися лентами, оленями, светильниками и фигурой Деда Мороза.

Будет украшена живая ёлка в центре города. «Мы её не привозим ниоткуда, она у нас своя, доморощенная. Растет рядом с Домом культуры», - уточнила Вера Кондратьева. Также планируется нарядить живую ёлку еще в одном микрорайоне города. В других населенных пунктах главы сельских поселений украсят улицы по желанию населения.

А в Порхове пока размышляют, нужно ли в этом году тратить бюджетные деньги на центральную ёлку. В группе администрации «ВКонтакте» проводится опрос среди подписчиков, окончательное решение пока не принято. При этом в администрации уверяют, что все остальные имеющиеся украшения будут установлены, как и в прошлом году. Также будет украшена ёлка возле здания почты.

Не будет центрального новогоднего дерева и в Псковском районе, но по другой причине - из-за отсутствия здесь райцентра. В декабре начнётся традиционное украшение крупных населённых пунктов, где главы поселений устанавливают ёлки при наличии подходящих площадок. Праздничная иллюминация появляется на фасадах домов культуры, школы и детские сады тоже вывешивают гирлянды.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова напомнила, что в прошлом году на выделенные губернатором средства были приобретены новогодние украшения. «Всё, что раньше было закуплено, установим. Новых никаких не планируется», - добавила она.

А глава Бежаницкого района Сергей Михеев заявил, что украшать муниципалитет будут, исходя из здравого смысла. Он напомнил, что самую правильную рекомендацию дал губернатор: дети и взрослые должны почувствовать Новый год, но без излишеств. «Мы будем скромно и взвешенно к этому вопросу подходить. Мы понимаем, какая ситуация для нашей Родины», - сказал Сергей Михеев.

Стильно и красиво

До 21 декабря праздник придёт в Псков. Город украсят имеющимися инсталляциями, на монтаж и демонтаж которых власти готовы потратить почти 4 млн рублей.

«Думаем, как их скомпоновать, чтобы было красиво, стильно и отличалось от прошлого года», - отмечал глава города Борис Елкин.

Глаз псковичей вновь будут радовать светодиодная ёлка, карета, арка и акриловая фигура «Олень» в Детском парке, светящийся подарок и искусственная ёлка на улице Пушкина. В Летнем саду и на площади Ленина повесят гирлянды «Тающая сосулька», в Ботаническом саду на фонтане - 27 метров гирлянды «Светодиодный дождь».

На детской площадке на улице Калинина появятся новогодние шары. Иллюминацией украсят площадь Победы, Ольгинский мост, мост 50-летия Октября и дендропарк. Также специалисты проверят и при необходимости отремонтируют консоли на городских улицах, заменят вышедший из строя дюралайт.

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На Октябрьской площади, как и прежде, установят искусственную новогоднюю ель. Предварительно приведут в порядок гирлянды и елочные игрушки. В прошлом году полюбившееся псковичам дерево смонтировали 18 декабря, а последующие три дня нарядили.

Планируется залить каток в Финском парке, причём сделать его более комфортным для посетителей. В прошлом году там тоже красовалась ёлка, вероятно, установят её и сейчас.

В преддверии Нового года в Пскове обычно проходит конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление витрин и фасадов зданий. В этом году решение о его проведении пока не принято, но псковские магазины, кафе и гостиницы уже приобрели праздничный вид. В витринах всё чаще мелькают гирлянды и шары, на фасадах вывешивают гирлянды.

Псковские организации готовятся к Новому году

А во многих магазинах царит атмосфера волшебства — стартовала продажа всевозможной новогодней атрибутики. Так что, если вам срочно требуется праздничное настроение или фото на фоне мерцающих гирлянд, загляните в один из торговых центров. Или, к примеру, на набережную, где продолжают гореть огни недавно отремонтированной инсталляции «Россия начинается здесь».

Как ранее отмечал Борис Елкин, новых украшений и серьезных трат на праздник не планируется. Но ведь даже без фейерверка и массовых гуляний можно почувствовать новогоднюю атмосферу — достаточно просто посмотреть по сторонам. Даже гирлянда в окне способна немного улучшить настроение идущих по улице людей, поэтому не забудьте украсить свой дом.

Ульяна Ловыгина