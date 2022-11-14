Общество

«Ждать уже недолго»

Подпольные корпоративы, личные салюты, детские сказки - как псковичи будут провожать уходящий год.

«Были времена тяжелее»

Новогодние корпоративы в Псковской области в этом году лучше не проводить. Такое пожелание прозвучало во время еженедельного видеообращения губернатора Михаила Ведерникова.

«Когда мы приняли решение отказаться от масштабного празднования Нового года, многие начали спрашивать о судьбе корпоративов. Тут все достаточно просто. Ковидных ограничений на данный момент нет, соответственно, регулировать эту сферу у нас нет ни полномочий, ни необходимости, - сказал глава региона. - Но, мое личное мнение, отмечать в привычном формате корпоративы сейчас, конечно, неуместно».

Также он остановился на поступившей информации о руководителях организаций, планирующих отказаться от выплаты новогодних премий, но ведущих подготовку к банкетам. Михаил Ведерников посоветовал сделать наоборот: «На мой взгляд, приоритеты таким руководителям нужно пересмотреть в пользу своих сотрудников. Это будет правильным и своевременным решением».

Сигнал послан четкий и недвусмысленный: премии платить, корпоративы отменить. Понятно, что запретить напрямую получится только подведомственным организациям. Однако вряд ли кто из частного бизнеса рискнет закатить хлебосольный банкет.

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Организаторы корпоративов уже ощутили на себе последствия. Ведущий праздников Виктор Веременко рассказал, что стал терять клиентов. Корпоративы начали отменять те компании, что собирались отгулять в кафе и ресторанов. Снявшие частные дома отменять брони не спешат.

«Люди отпраздновать хотят, но боятся, - объясняет Виктор Веременко. - Все в частный сектор не переместятся, у нас нет такого объема коттеджей, позволяющих вместить компании от двадцати человек. Дома чаще рассчитаны на восемь-десять человек, но это не корпоратив предприятия. Доход в этот Новый год упадет процентов на пятьдесят. Были времена тяжелее, когда действовали ограничения, связанные с ковидом».

В семейном формате

Еще раньше стало известно об отмене общегородского салюта и гуляний в новогоднюю ночь на Октябрьской площади. В прошлом году масштабного праздника под главной городской елкой тоже не было, но остался салют длиной семь минут - именно столько продлился праздник. Следующий год центр Пскова встретит в тишине. Праздник пройдет, «спокойно, в семейном формате и без излишеств», как его охарактеризовал губернатор.

2020-й год - последний, что псковичи встречали праздником на Октябрьской площади.

«Абсолютно согласен со всеми, кто считает, что сейчас не время для пышных торжеств. Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гуляния - всё это сейчас неуместно, и это мы, однозначно, отменяем», - сообщил Михаил Ведерников.

Однако личные салюты запускать все еще можно. В торговых точках новогодняя пиротехника появится в конце ноября. Максим Малиновский, продавец из «Планеты фейерверков», приводит наиболее популярный запрос типичного псковича в пиротехническом магазине: «Очень дешево, но очень много и невероятно красиво». Любители ярких вспышек на темном небе берут, что подешевле.

«Сейчас покупают салюты на обычные праздники, юбилеи, свадьбы. Думаем, что люди захотят отпраздновать и Новый год, несмотря на сложившуюся ситуацию», - считает специалист.

Новый год украли

Кто точно не останется без праздника, так это дети. Губернатор анонсировал «Елку желаний», во время которой высокоранговые чиновники и бизнесмены исполняют желания самых обездоленных детей. В этом году акция состоится уже в четвертый раз. Например, в прошлом году Михаил Ведерников дарил квадрокоптер, куклу, сертификат в спортивный магазин, скейт, ноутбук, мобильный телефон, гитару.

Пройдут и детские утренники, учреждения культуры уже запустили продажу билетов.

«Новый год в Псковском театре драмы - это не просто хороводы и подарки от Деда Мороза. Это прежде всего добрые спектакли, которые не только создают новогоднее настроение, но и знакомят ребенка с магией театра, дарят живое общение с актерами и встречу с героями, которых дети не увидят ни на одном утреннике», - обещают в театре.

С 24 декабря по 8 января перед каждым спектаклем детей ждет новогодняя интермедия в галерее «Цех». Там состоится поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, общение со сказочными героями, новогодние хороводы и сюрпризы. На каникулах в репертуаре Пушкинского театра как бэби-спектакли для самых маленьких (от 2-х до 6-ти лет), так и спектакли для младшеклассников (от 6-ти до 12-ти лет).

В Театре кукол состоится «величайшее событие - новогодний парад галактических сказок, который случается раз в тысячу лет». Музыкальный спектакль «Сказочный переполох» пойдет до и после Нового года.

В Доме офицеров будет «похищена великая книга добра», из-за чего «все жители планеты забудут про главный праздник зимы - Новый год». Интерактивную детективную сказку «Спасти Новый год» репетирует молодежный театр «Гротеск». Также в Доме офицеров состоятся новогодние дискотеки для 4-8-х классов «Снеговорот». Участникам обещают световое и звуковое шоу, развлекательную программу, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Городской культурный центр готов по коллективным заявкам устроить «День рождения Дедушки Мороза», показать интерактивное шоу «Новый год - полный вперед!», провести дискотеку для подростков «Улетный новогодний Космо-DANCE», для самых маленьких пройдет елка «Снежная сказка», для детей младшего школьного возраста - «Новогодний детектив, или Операция "Ё"».

Через Псковскую область снова проедет поезд Деда Мороза. 29 декабря он сделает остановки в Великих Луках и Дно, 30 декабря окажется в Пскове. Купившим билеты обещают прохождение квеста в вагоне «Сказочная деревня», посещение кабинета Деда Мороза и общение с главным зимним волшебником страны, чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы» и сладкий подарок.

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Взрослым атмосферу праздника зададут украшения на городских улицах. Глава Пскова Борис Елкин анонсировал возвращение на улицы светодиодных инсталляций. Их скомпонуют по-новому. На Октябрьской площади, конечно, встанет елка. В Финском парке вновь появится каток, в прошлом году он был бесплатным. В этом городские власти планируют обновить прокатные коньки и установить теплую кабинку для переодевания.

«Надеюсь, что отказ от салюта и массовых гуляний не омрачит один из самых любимых семейных праздников!» - предположил Борис Елкин.

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И как знать, может быть, вынужденное изменение формата праздника поможет обновить его на постоянной основе. Казался же когда-то алкоголь неотъемлемой частью городских праздников. Однако запрет на его продажу на территории отдыха горожан торжества только украсил. Может быть, и на этот раз получится насовсем отказаться от устаревших форм ликования.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова