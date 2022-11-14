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Общество

«Ждать уже недолго»

15.11.2022 12:50|ПсковКомментариев: 0

Подпольные корпоративы, личные салюты, детские сказки - как псковичи будут провожать уходящий год.

 

«Были времена тяжелее»

Новогодние корпоративы в Псковской области в этом году лучше не проводить. Такое пожелание прозвучало во время еженедельного видеообращения губернатора Михаила Ведерникова.

«Когда мы приняли решение отказаться от масштабного празднования Нового года, многие начали спрашивать о судьбе корпоративов. Тут все достаточно просто. Ковидных ограничений на данный момент нет, соответственно, регулировать эту сферу у нас нет ни полномочий, ни необходимости, - сказал глава региона. - Но, мое личное мнение, отмечать в привычном формате корпоративы сейчас, конечно, неуместно».

Также он остановился на поступившей информации о руководителях организаций, планирующих отказаться от выплаты новогодних премий, но ведущих подготовку к банкетам. Михаил Ведерников посоветовал сделать наоборот: «На мой взгляд, приоритеты таким руководителям нужно пересмотреть в пользу своих сотрудников. Это будет правильным и своевременным решением».

Сигнал послан четкий и недвусмысленный: премии платить, корпоративы отменить. Понятно, что запретить напрямую получится только подведомственным организациям. Однако вряд ли кто из частного бизнеса рискнет закатить хлебосольный банкет.

Организаторы корпоративов уже ощутили на себе последствия. Ведущий праздников Виктор Веременко рассказал, что стал терять клиентов. Корпоративы начали отменять те компании, что собирались отгулять в кафе и ресторанов. Снявшие частные дома отменять брони не спешат.

«Люди отпраздновать хотят, но боятся, - объясняет Виктор Веременко. - Все в частный сектор не переместятся, у нас нет такого объема коттеджей, позволяющих вместить компании от двадцати человек. Дома чаще рассчитаны на восемь-десять человек, но это не корпоратив предприятия. Доход в этот Новый год упадет процентов на пятьдесят. Были времена тяжелее, когда действовали ограничения, связанные с ковидом».

В семейном формате

Еще раньше стало известно об отмене общегородского салюта и гуляний в новогоднюю ночь на Октябрьской площади. В прошлом году масштабного праздника под главной городской елкой тоже не было, но остался салют длиной семь минут - именно столько продлился праздник. Следующий год центр Пскова встретит в тишине. Праздник пройдет, «спокойно, в семейном формате и без излишеств», как его охарактеризовал губернатор.

2020-й год - последний, что псковичи встречали праздником на Октябрьской площади.

«Абсолютно согласен со всеми, кто считает, что сейчас не время для пышных торжеств. Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гуляния - всё это сейчас неуместно, и это мы, однозначно, отменяем», - сообщил Михаил Ведерников.

Однако личные салюты запускать все еще можно. В торговых точках новогодняя пиротехника появится в конце ноября. Максим Малиновский, продавец из «Планеты фейерверков», приводит наиболее популярный запрос типичного псковича в пиротехническом магазине: «Очень дешево, но очень много и невероятно красиво». Любители ярких вспышек на темном небе берут, что подешевле.

«Сейчас покупают салюты на обычные праздники, юбилеи, свадьбы. Думаем, что люди захотят отпраздновать и Новый год, несмотря на сложившуюся ситуацию», - считает специалист.

Новый год украли

Кто точно не останется без праздника, так это дети. Губернатор анонсировал «Елку желаний», во время которой высокоранговые чиновники и бизнесмены исполняют желания самых обездоленных детей. В этом году акция состоится уже в четвертый раз. Например, в прошлом году Михаил Ведерников дарил квадрокоптер, куклу, сертификат в спортивный магазин, скейт, ноутбук, мобильный телефон, гитару.

Пройдут и детские утренники, учреждения культуры уже запустили продажу билетов.

«Новый год в Псковском театре драмы - это не просто хороводы и подарки от Деда Мороза. Это прежде всего добрые спектакли, которые не только создают новогоднее настроение, но и знакомят ребенка с магией театра, дарят живое общение с актерами и встречу с героями, которых дети не увидят ни на одном утреннике», - обещают в театре.

С 24 декабря по 8 января перед каждым спектаклем детей ждет новогодняя интермедия в галерее «Цех». Там состоится поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, общение со сказочными героями, новогодние хороводы и сюрпризы. На каникулах в репертуаре Пушкинского театра как бэби-спектакли для самых маленьких (от 2-х до 6-ти лет), так и спектакли для младшеклассников (от 6-ти до 12-ти лет).

В Театре кукол состоится «величайшее событие - новогодний парад галактических сказок, который случается раз в тысячу лет». Музыкальный спектакль «Сказочный переполох» пойдет до и после Нового года.

В Доме офицеров будет «похищена великая книга добра», из-за чего «все жители планеты забудут про главный праздник зимы - Новый год». Интерактивную детективную сказку «Спасти Новый год» репетирует молодежный театр «Гротеск». Также в Доме офицеров состоятся новогодние дискотеки для 4-8-х классов «Снеговорот». Участникам обещают световое и звуковое шоу, развлекательную программу, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Городской культурный центр готов по коллективным заявкам устроить «День рождения Дедушки Мороза», показать интерактивное шоу «Новый год - полный вперед!», провести дискотеку для подростков «Улетный новогодний Космо-DANCE», для самых маленьких пройдет елка «Снежная сказка», для детей младшего школьного возраста - «Новогодний детектив, или Операция "Ё"».

Через Псковскую область снова проедет поезд Деда Мороза. 29 декабря он сделает остановки в Великих Луках и Дно, 30 декабря окажется в Пскове. Купившим билеты обещают прохождение квеста в вагоне «Сказочная деревня», посещение кабинета Деда Мороза и общение с главным зимним волшебником страны, чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы» и сладкий подарок.

Взрослым атмосферу праздника зададут украшения на городских улицах. Глава Пскова Борис Елкин анонсировал возвращение на улицы светодиодных инсталляций. Их скомпонуют по-новому. На Октябрьской площади, конечно, встанет елка. В Финском парке вновь появится каток, в прошлом году он был бесплатным. В этом городские власти планируют обновить прокатные коньки и установить теплую кабинку для переодевания.

«Надеюсь, что отказ от салюта и массовых гуляний не омрачит один из самых любимых семейных праздников!» - предположил Борис Елкин.

И как знать, может быть, вынужденное изменение формата праздника поможет обновить его на постоянной основе. Казался же когда-то алкоголь неотъемлемой частью городских праздников. Однако запрет на его продажу на территории отдыха горожан торжества только украсил. Может быть, и на этот раз получится насовсем отказаться от устаревших форм ликования.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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