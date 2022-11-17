Общество

Великие Луки начали украшать в преддверии Нового года

В преддверии Нового года начали украшать Великие Луки. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский

Он отметил, что в последние два года, благодаря объективным замечаниям жителей, изменили и усилили работу по украшению городских улиц. Специалисты монтируют праздничные консоли, которых будет размещено 140 единиц и более 300 гирлянд.

Кроме того, в разных общественных местах будут установлены семь светящихся арок, два фонтана и шесть новогодних фигур. На главной сцене города разместят пять светящихся шаров. А также будут размещены пять светящихся растяжек и 35 консолей на проспекте Ленина, консоли на центральной площади города, гирлянды и шары на городской ёлке, ограждение для ели и световой занавес на фасаде здания администрации.