Общество

Не время для торжеств?

В связи с проведением СВО и частичной мобилизации в некоторых регионах России отказались от массовых мероприятий на новогодние праздники и урезали расходы на украшения. Часть субъектов скорректировали формат, отказавшись от фейерверков, но сохранив детские ёлки. Сэкономленные средства решено направить на поддержку военнослужащих, их семей и другие благие цели.

Псковская область тоже решила обойтись без пышных торжеств и отметить Новый год по-семейному. Псковская Лента Новостей выяснила, в каких ещё регионах отменили праздничные гулянья, как к этому относятся жители, и какие новогодние мероприятия всё же смогут посетить псковичи.

Не до плясок

После того, как 21 сентября в РФ объявили о частичной мобилизации, во многих регионах задумались об отмене праздничных мероприятий или уменьшении их масштаба. Так, в Ставропольском крае не стали проводить День города Георгиевска, в Приморье ввели запрет на увеселительные мероприятия, разрешив только спортивные и патриотические. В Ленинградской области решили отказаться от трат на праздники и перераспределить средства «на другие социально значимые направления», например, на благоустройство и оказание помощи участникам спецоперации и их семьям.

«Мероприятия с пляска­ми заканчивайте, сейчас не до плясок. Прошу внимательно проанализировать и пересмотреть все культурно-­массовые мероприятия, которые запланированы, и там, где не касается тематик социально-­политических, все это уберите. Ладно, день Ленинградской области провели, 95‑летие, да и ситуация была, скажем так, поспокойнее, зафиксированной. Но сейчас пересмотрите эти вещи. Нового года не будет, все, забудьте об этом», - заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ряд мероприятий, не относящихся к праздничным, соседи проводить продолжили - например, открытие воинских мемориалов.

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В Санкт-Петербурге также не планируется торжеств по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных. Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, не будет фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце, фестиваля огня. Однако праздничные программы для семей с детьми и традиционные детские ёлки решено сохранить.

В Нижнем Новгороде, Калуге, Курской области власти приняли аналогичные решения об отмене новогодних салютов и гуляний, деньги с которых будут направлены в том числе на обеспечение льготами семей мобилизованных. Детские ёлки, сказочные представления и игровые программы запрещать не стали, чтобы не лишать юное поколение россиян положительных эмоций.

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В целях экономии городские пространства решено украшать игрушками и гирляндами, сохранившимися с прежних лет. В Липецкой области, как и во многих других регионах, не будут покупать новые украшения, иллюминации и ёлок. Челябинские школьники пошли еще дальше: решили отказаться от новогодних подарков и отдать деньги мобилизованным. А партия «Единая Россия» заявила, что не будет проводить новогодние корпоративы из-за военной операции на Украине.

В Минобороны выразили благодарность за оказываемую поддержку Вооруженным Силам РФ. Но при этом в ведомстве заявили, что имеется «всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме».

Некоторые регионы пока не приняли решений относительно приближающихся праздников, а ряд субъектов категорически против. «Семьи мобилизованных имеют право на праздник», - уверен губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В Белгороде, где с завидной регулярностью срабатывает система ПВО, новогодние праздники тоже пока не планируется отменять. Но там не будут закупать новые украшения и не станут заливать огромный каток на главной площади города.

В семейном формате

Новый год всегда считался семейным праздником, но впервые отмечать его в кругу самых близких абсолютное большинство россиян начало совсем недавно. Формат празднования изменился с началом пандемии коронавируса, которая привела к отмене всех массовых мероприятий в 2020 году. 2021-й год Россия встречала без новогодних фейерверков и торжеств, жителям было рекомендовано провести праздники дома или на свежем воздухе, например, на даче.

В дальнейшем ситуация несколько улучшилась, часть коронавирусных ограничений сняли. Однако в Пскове массовые новогодние мероприятия по случаю наступления 2022-го также пришлось отменить в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Праздничный фейерверк в центре города в новогоднюю ночь всё же устроили, но с условием соблюдения дистанции и других мер безопасности. Традиционной церемонии зажжения главной ёлки на Октябрьской площади и народных гуляний в новогоднюю ночь не было.

Не будет их и по случаю наступления 2023-го года. 25 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о том, что в регионе отменят не только массовые гуляния, но и новогодние салюты.

«Абсолютно согласен со всеми, кто считает, что сейчас не время для пышных торжеств. Ситуация непростая — и на фронте, и в экономике. Многим семьям пришлось урезать расходы. Вы хорошо знаете, что в Псковской области никогда не было лишних средств», - заявил глава региона в своём Telegram-канале.

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По его словам, салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гулянья - всё это сейчас неуместно, их однозначно следует отменить. С другой стороны, в крайности уходить никто не собирается. «Ёлки установим, города украсим. Инсталляции, закупленные в прошлые годы, приведем в порядок и также установим. Но, конечно, ничего нового покупать не будем», - заверил губернатор.

Он подчеркнул, что Новый год в регионе проведут «спокойно, в семейном формате и без излишеств», и выразил уверенность, что все взрослые это решение поймут и поддержат.

Для детей праздник не отменят. «Для них Новый год - это всегда время волшебства и исполнения самых заветных желаний, неотъемлемая часть счастливого детства», - сказал Михаил Ведерников и попросил уделить особое внимание детям кадровых военнослужащих, мобилизованных и тем, чьи отцы погибли, защищая страну. Традиционная «Губернаторская елка» в этом году состоится в расширенном формате: к многодетным и малоимущим семьям присоединятся те, кого напрямую коснулась СВО. «Ёлка желаний» также будет - для детей, о которых некому позаботиться.

«Наша цель - минимизировать траты, но все-таки есть моменты, на которых не нужно экономить ни при каких обстоятельствах. Уверен, вы это понимаете и разделяете», - обратился глава региона к жителям.

Пять минут удовольствия

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян готовы отказаться от шумных гуляний в этом году - об этом заявили 74% опрошенных. Каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии. Четверть считают неуместными увеселительные мероприятия в период проведения СВО. Еще 7% полагают, что это позволит ускорить её окончание, а 6% отмечают важность моральной поддержки военнослужащих.

Те 17% респондентов, кто высказался против отмены праздников, аргументировали свою позицию необходимостью отвлечься, отдохнуть. Встречались и те, кто уверен, что СВО должна финансироваться за счет иных источников (12%), а экономить на празднике не стоит (10%).

А вот новогодние корпоративы многие россияне хотели бы сохранить. Только 54% опрошенных полагают, что в этом году организациям стоит отказаться от проведения таких мероприятий, 30% выступают за корпоративное празднование Нового года.

В Псковской области многие активные пользователи соцсетей единодушны в вопросе отмены праздничных торжеств и салютов. В группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте» большинство подписчиков поддержали решение властей.

«Ну что этот салют.. пять минут удовольствия… А сколько на эти деньги можно пацанам купить...» - написала Инесса Петрова.

«Правильно, сто лет уже не была в новогоднюю ночь на этом салюте, и ещё столько же могу не ходить», - озвучила мнение Татьяна Ефремова.

«Никогда в жизни не ходил на новогодние гулянья. Поэтому для меня ничего не изменилось», - вторит ей горожанин под ником Andy Skyfall.

«Когда вернутся ребята домой, тогда и будет праздник», - считает Наталья Кустова.

«Правильно, еще бы запретили продажу петард и фейерверков», - заявила Евгения Савина.

Её предложение нашло отклик у многих подписчиков. Так, Лариса Ильина уверена, что для наведения порядка надо запретить продажу пиротехники в розницу физлицам. Такая возможность должна быть только у организаций, которые смогут профессионально оказывать услуги по использованию фейерверков за чертой любого населенного пункта. «Пожалуйста, организовывайте за городом горки зимой, торговые точки с пирожками и горячим чаем и запускайте салют. Всё. И никаких петард под ноги людям, в мусорные контейнеры, в капюшоны друг другу не будет», - предложила псковичка. Она также заметила, что праздновать Новый год в кругу семьи и друзей никто не запрещает. «Не будут организовывать сцену около ЦУМа. Для некоторых это потеря потерь? Один раз там была, больше ходить нет желания. 99% жителей города туда ночью не ходят», - считает горожанка.

Идея отменить праздничные гулянья и дорогостоящие фейерверки звучит вполне здраво. Хочется верить, что сэкономленные на этом средства пойдут на решение самых острых проблем региона. И, возможно, когда-нибудь все те, кто предпочитают спокойно спать не под звуки петард, ценят здоровый сон своих детей, пожилых родственников и питомцев, дождутся запрета на использование пиротехники в жилой зоне. Пока же есть опасения, что новогодние праздники, которые продлятся девять дней, лишенные официальных торжеств псковичи будут шумно отмечать в квартирах и на придомовых территориях.

Ульяна Ловыгина