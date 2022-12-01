Общество

Торжественный митинг в честь 60-летия бригады спецназа прошëл в Пскове

Торжественный митинг в честь 60-летия подразделения специального назначения прошëл в Пскове сегодня, 1 декабря. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, его посетил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

Гирлянду и цветы к памятнику бойцам, погибшим при исполнении воинского долга, под военный оркестр и оружейные залпы возложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, временно исполняющий обязанности командира бригады спецназа Дмитрий Макутынович и ветераны боевых действий разных лет.

«Бригада с момента своего формирования выполняла самые сложные задания. К сожалению были и потери боевых товарищей, но сломить дух спецназа невозможно. Сегодня наша страна столкнулась с масштабными угрозами со стороны недружественных государств. Беспрецедентное давление не могло остаться без реакции с нашей стороны. Псковская бригада спецназначения использует весь потенциал боевого опыта и с честью и достоинством выполняет все задачи», – отметил Александр Гуцан, приветствуя собравшихся.

Он поблагодарил военных за ратный труд. «Пусть терпение и любовь, чуткость близких хранят вас в час суровых испытаний. Берегите себя», – заключил полпред.

Глава региона также поздравил бригаду с 60-летием образования бригады спецназа. «Псковский спецназ написал немало славных страниц в истории Вооруженных сил России. Вы всегда были там, где требуется решительность, отвага и высочайший воинский профессионализм. Вы не остались в стороне и сегодня. С первых дней специальной военной операции вы находитесь на передовой. Ваше мужество и заслуги были отмечены на самом высоком уровне. Жители Псковской области гордятся вами, как достойными продолжателями дела многих поколений защитников псковской земли», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также к военнослужащим обратился командир бригады спецназа. Он напомнил, что 1 декабря 1962 года начался первый учебный год бригады спецназа. Процесс формирования спецподразделения и его благоустройство шли параллельно с напряженной боевой учебой. Ощутимые результаты подготовки были видны уже спустя три года. Он пожелал собравшимся продолжения традиций героизма, стойкости и мужества, присущих бригаде спецназа, и благополучного выполнения всех боевых задач.

В завершение митинга указом президента РФ Владимира Путина 15 бойцов, отличившихся в ходе СВО, наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу».